Flamengo busca renovar com Pulgar em meio a interesse de fora

O Flamengo não quer perder o volante Erick Pulgar, um dos destaques do time nas últimas temporadas. Com contrato apenas até o fim de 2027, o clube ofereceu uma renovação com valorização salarial, mas as partes vivem um impasse.

De acordo com informações desta quinta-feira (30/7) do “ge”, a diretoria fez proposta para a extensão por mais uma temporada do vínculo (até o fim de 2028). No entanto, através de seu staff, Pulgar fez uma contraproposta. O chileno aceitaria ganhar menos do que se saísse para algum clube de fora, mas deseja estar no patamar dos principais craques do elenco na folha salarial.

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Em julho, a multa rescisória do volante caiu para 4 milhões de dólares (R$ 20,4 milhões no câmbio atual). Assim, o Flamengo pode perdê-lo sem grande compensação financeira. Clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos manifestaram interesse no atleta de 32 anos.

Pulgar está no Fla desde 2022, quando chegou junto à Fiorentina (ITA). Em quatro anos, o jogador realizou 166 jogos, com direito a cinco gols e nove assistências. Ao todo, ganhou nove títulos, sendo três Cariocas (2024, 25 e 26), duas Libertadores (2022 e 2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), um Brasileirão (2025), além da Supercopa do Brasil (2025).

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