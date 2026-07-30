Veja a situação dos lesionados do Fluminense com novas baixas na defesa

Nas últimas semanas, a sequência de lesões que tem atingido o elenco do Fluminense. Isto gerou um intenso debate nos bastidores do clube. Especialmente após o recente duelo contra o Bahia, ocasião em que Freytes e Thiago Silva acabaram deixando o gramado com problemas físicos.

O técnico Luís Zubeldía tentou explicar o cenário durante uma entrevista coletiva.

“É difícil generalizar. Eu suponho que seja por não ter uma sequência de amistosos, pelo tempo curto de preparação. Passamos de dois amistosos, porque não podíamos jogar mais, para o início dos jogos oficiais, com um jogo de transição muito mais agressivo”, comentou o comandante.

Portanto, o departamento médico precisou lidar com diversos casos recentemente. A começar por Millán, que sofreu uma lesão muscular de grau três na coxa direita e possui retorno previsto entre quatro e seis semanas.

Além dele, Jemmes enfrentou uma lesão muscular de grau um no adutor da coxa direita, mas já se recuperou após quinze dias e agora está cotado para enfrentar o Vasco.

Enquanto isso, Freytes e Thiago Silva deixaram a última partida sentindo dores no tornozelo direito e no adutor da coxa direita, respectivamente, razão pela qual ainda aguardam uma avaliação definitiva. Já Savarino passou por um rigoroso controle de carga devido a um incômodo na coxa esquerda, embora já tenha retomado as suas atividades normais.

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Por fim, Castillo e Arana foram preservados preventivamente pela comissão técnica e devem retornar justamente no confronto diante do Vasco pela Copa do Brasil.

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