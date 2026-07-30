Desimpain vence DR7 e vai encarar o G3X no Mundial da Kings League

O Desimpain está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes da Kings League. Nesta quinta-feira (30/7), a equipe brasileira venceu o DR7 por 3 a 1, em um jogo bastante disputado, onde as defesas foram quase unânimes. Os gols do time de Renato Vicente foram marcados por Kaiky, Sujão e Victor Bolt.

Agora teremos um verdadeiro clássico brasileiro nas quartas de final. Isso porque no chaveamento, o Desimpain terá pela frente no mata-mata, o G3X. Aliás, eles vão reeditar a final da Kings League Brasil, onde o time de Renato Vicente saiu com o título.

Primeiro tempo

Logo no primeiro ataque, o DR7 abriu o placar com Abdullah Alaqelli. Contudo, no ataque seguinte, o goleiro Kaiky fez questão de deixar tudo igual. Com todos os jogadores de volta, o embate ficou muito truncado e com poucas oportunidades. Quando as chances apareceram, Kaiky e Mame Diop brilharam embaixo das traves. O Desimpain ainda acionou sua carta secreta e transformou Luisinho em Star Player, mas o atacante não conseguiu balançar as redes.

Desimpain classificado no Mundial da Kings League

No início da etapa final, o dado definiu o tradicional X1 e o Desimpain passou a frente do placar com Sujão, em linda jogada individual. Contudo, com todos os jogadores de volta a quadra, o embate voltou a ficar muito truncado. Aliás, para uma partida normal de Kings League, o confronto com poucos gols pegou os torcedores de surpresa, mas mostrou o equilíbrio entre os times. Assim, o jogo foi para o Matchball com a vantagem brasileira por 2 a 1.

Já no Matchball, o equilíbrio deu lugar ao nervosismo e ao erro individual. Isso porque o goleiro Mame Diop errou em um lance de ataque e perdeu a bola para Gigante. O jogador deixou a bola para Victor Bolt, que do campo de defesa mesmo, aproveitou que o arqueiro adversário estava fora da meta, para selar a classificação do Desimpain no Mundial de Clubes da Kings League: 3 a 1.

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