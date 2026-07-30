Uefa vê presidente do PSG como principal nome para desafiar Infantino na Fifa

A Uefa já trabalha nos bastidores pensando na sucessão de Gianni Infantino na presidência da Fifa. Embora ainda não tenha oficializado uma candidatura, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, é visto por dirigentes europeus como o nome mais forte para disputar a eleição marcada para março de 2027. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30) pelo jornal britânico The Telegraph.

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De acordo com a publicação, a entidade europeia acredita que Al-Khelaifi reúne experiência, influência política e peso internacional suficientes para liderar uma candidatura capaz de enfrentar Infantino. Ainda assim, pessoas próximas ao dirigente afirmam que ele não pretende entrar na disputa e descartam qualquer interesse em comandar a Fifa.

Nos últimos anos, Al-Khelaifi ampliou sua influência no futebol europeu. Além de presidir o PSG, ele também ocupa a presidência da Associação de Clubes Europeus (ECA) e é um dos vice-presidentes da Uefa. Sua projeção cresceu após liderar a oposição ao projeto da Superliga Europeia, em 2021, o que reforçou sua posição entre os principais dirigentes do continente.

Outro fator considerado importante é sua rede de relações internacionais. Integrante do governo do Catar e aliado do emir do país, Al-Khelaifi mantém forte influência na Confederação Asiática de Futebol (AFC). Ele também preside o grupo BeIN Media, um dos principais parceiros comerciais da Fifa na negociação de direitos de transmissão.

Foco no PSG e eleição desafiadora

Mesmo com esse cenário favorável, o presidente do PSG segue sem demonstrar interesse em concorrer. De acordo com fontes ouvidas pela imprensa francesa, sua prioridade continua sendo o trabalho à frente do clube parisiense e das funções que já exerce no futebol europeu.

Por fim, caso decida disputar a presidência, Al-Khelaifi teria pela frente uma eleição desafiadora. Isto porque Infantino ainda mantém amplo apoio entre diversas federações nacionais e, até o momento, segue como favorito para permanecer no comando da Fifa.

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