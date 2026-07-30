Com elenco curto, time que levou de 15 a 0 do Bayern apela para jogador de 50 anos!

O Bayern Munique aplicou nesta quinta-feira (30) uma imponente goleada por 15 a 0 sobre o modesto Rottach-Egern, equipe da oitava divisão da Alemanha. O amistoso é uma tradição do clube bávaro durante o período de treinamentos em Tegernsee, mas o resultado acabou ficando em segundo plano diante de uma história curiosa protagonizada pelo pequenino adversário.

Aos 34 minutos segundo tempo, o Rottach-Egern, com poucas opções no banco de reservas, mandou a campo um jogador bem diferente dos demais. Lukas Patzold, de 50 anos, é tesoureiro do clube desde 2002 e também trabalha como policial. A imagem inusitada de Patzold, com poucos cabelos e ostentando um bigode estilo retrô, rapidamente repercutiu nas redes sociais e o transformou em um dos personagens mais comentados da partida.

Torcedores, inclusive, elogiaram a iniciativa e classificaram o momento como um dos grandes símbolos do futebol amador alemão. Mesmo sem participar diretamente de uma jogada decisiva decisivo, Patzold recebeu aplausos dos presentes e ganhou destaque muito além do placar elástico.

“Futebol de base de verdade. Num minuto você está cuidando da contabilidade, no outro está entrando em campo vindo do banco de reservas”, escreveu um usuário do X, o antigo Twitter.

“Isso é genial! O homem está no clube há 26 anos e agora pode dizer que jogou contra o Bayern”, disse outro.

Dentro de campo, o Bayern confirmou o enorme favoritismo. A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany dominou a partida do início ao fim e distribuiu os gols entre vários jogadores do elenco. Pavlovic marcou duas vezes, enquanto Arijon Ibrahimovic, Chávez, Cardozo, Sieb, Assomo, Palhinha, Kimmich e Nuraj também balançaram a rede.

Histórico de placares elásticos

O amistoso faz parte da programação anual do Bayern durante o período de treinamentos em Rottach-Egern. Desde que o clube tem essa tradição, vitórias por placares extremamente largos se tornaram frequentes, como 27 a 0, 23 a 0, 20 a 2 e 14 a 1 registrados nos últimos anos. A partida é encarada como um gesto de agradecimento à comunidade local que recebe a equipe durante a pré-temporada.

O elenco do Bayern, aliás, ainda não conta com força máxima. O atacante Harry Kane ainda está de férias após defender a Inglaterra na Copa do Mundo e deve se reapresentar nas próximas semanas. Depois do período na Baviera, o Bayern seguirá a preparação com uma excursão pela Ásia, onde enfrentará Jeju SK, da Coreia do Sul, e o Aston Villa antes do início da temporada.

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