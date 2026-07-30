Palmeiras vence o Bragantino e chega à final do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras está em mais uma final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira (30), na Arena Barueri, o Alviverde venceu o Bragantino por 2 a 0, gols de Vinícius e Riquelme, e se classificou para a grande decisão, após empate em 3 a 3 no jogo de ida. Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Santos e Vasco, que jogam ainda nesta quinta, às 18h30 (de Brasília). O Peixe venceu a primeira partida por 2 a 0.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de muita intensidade, especialmente nos primeiros 45 minutos. O jogo era lá e cá, e a primeira chance saiu dos pés de Felipe Teresa, que obrigou o goleiro João Madeira a fazer grande defesa. O Bragantino respondeu logo depois e se aproveitou de saída de bola errada da defesa palmeirense. Filipinho chutou de fora da área e mandou por cima.

Aos 12, o Palmeiras chegou com perigo novamente, desta vez com Luis Pacheco, que mandou rente à trave. Dois minutos depois, Gabriel Lopes quase surpreendeu o goleiro alviverde. Vinícius, do Palmeiras, teve outras duas boas chances, a segunda acertando a trave, que quase tiraram o zero do placar.

Palmeiras define classificação no segundo tempo

A etapa final começou com menos trocação entre os times, mas com superioridade do Palmeiras, que jogava em casa, na Arena Barueri. Aos 20, Pimenta cabeceou na trave após cobrança de escanteio. Dois minutos depois, a marcação pressão do Alviverde deu resultado, Luis Pacheco tocou para Vinícius, que abriu o placar.

Apesar da desvantagem, o Bragantino não conseguia espaço na defesa e via o Verdão levando muito perigo em suas investidas. Em uma dessas, Riquelme sofreu pênalti. Na cobrança, ele bateu para fazer 2 a 0 para o Alviverde e garantir a classificação à decisão do Brasileiro Sub-20.

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