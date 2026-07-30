Benfica goleia St. Gallen com quatro de Pavlidis e avança na Liga Europa

O Benfica garantiu vaga na próxima fase da Liga Europa. Nesta quinta-feira (31), a equipe portuguesa goleou o St. Gallen por 5 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, reverteu a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida e avançou com 6 a 2 no placar agregado. Os destaques da partida foram Pavlidis, autor de quatro gols, e Lenglet, zagueiro ex-Barcelona que marcou em sua estreia no clube português.
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Dessa maneira, o Benfica agora enfrentará o Hearts, da Escócia, na terceira fase preliminar da Liga Europa. O confronto vale uma vaga na etapa seguinte da competição continental.
Benfica x St. Gallen
Depois de um início equilibrado, o Benfica assumiu o controle da partida e abriu o placar aos 11 minutos, quando Pavlidis finalizou de fora da área para abrir o placar. Dessa maneira, com a vantagem, a equipe portuguesa passou a dominar completamente o confronto.
No segundo tempo, o atacante grego voltou a balançar as redes três vezes e encaminhou a vitória. Além disso, o último gol saiu em cobrança de pênalti, após uma falta que também resultou na expulsão de um jogador do St. Gallen, deixando os suíços com um homem a menos.
Por fim, quinto gol veio pouco depois. Recém-contratado junto ao Atlético de Madrid, Lenglet marcou pela primeira vez com a camisa do Benfica. O zagueiro finalizou uma jogada com categoria, e fechou a goleada por 5 a 0.
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