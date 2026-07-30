Com novidades, Santos inicia preparação para enfrentar o Remo

Após classificação na Sul-Americana, o Santos iniciou sua preparação para o duelo contra o Remo, neste sábado (1), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida ocorrerá às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Os jogadores foram divididos em dois grupos no CT Rei Pelé.
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última terça-feira contra o Universidad Central, da Venezuela, fizeram um trabalho físico leve. O restante do elenco esteve sob o comando do técnico Cuca para uma atividade técnica.
Para o confronto pela Copa do Brasil, o treinador terá os retornos do goleiro João Paulo e do atacante Gustavo Caballero, que desfalcaram a equipe na Sul-Americana. Afinal, eles não estavam inscritos na competição.
Nesta sexta-feira (31), o Santos volta ao CT Rei Pelé para a realização do último treino antes de enfrentar o Remo. Aliás, na atividade, a comissão técnica definirá a equipe que jogará pela Copa do Brasil.
Dessa maneira, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Neymar.
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