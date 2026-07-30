Ex-Tottenham que conquistou o Prêmio Puskás vira roupeiro de clube mexicano

O ex-meia argentino Erik Lamela encontrou um caminho inusitado para dar os primeiros passos na carreira de treinador. Aos 34 anos, o antigo jogador do Tottenham e da seleção argentina passou a ocupar oficialmente o cargo de roupeiro do Monterrey, do México. No entanto, a função serve apenas para contornar uma exigência burocrática da Liga MX, já que, na prática, ele integra a comissão técnica comandada pelo compatriota Matías Almeyda.

Lamela precisou encerrar a carreira como jogador precocemente depois de sofrer uma grave lesão no quadril, que exigiu duas cirurgias. Um ano após se aposentar, quando defendia o AEK Atenas (GRE), o argentino voltou ao futebol disposto a investir na formação como treinador.

Apesar de participar normalmente dos trabalhos técnicos, ele não pode ser registrado como auxiliar por não possuir a Licença Pro da Uefa, requisito previsto no artigo 17.1 do regulamento da Liga MX. Enquanto conclui o curso, que dura cerca de um ano, o ex-jogador permanece inscrito como roupeiro do clube mexicano. O treinador de goleiros Fabián Donelli enfrenta a mesma situação.

A expectativa do Monterrey é regularizar a situação dos dois profissionais assim que ambos concluírem a certificação necessária. Até lá, Lamela continuará exercendo atividades de campo nos treinamentos, embora sua função oficial permaneça diferente da exercida diariamente.

Gol de letra valeu Puskas em 2021

Revelado pelo River Plate, Lamela ganhou projeção internacional na Roma antes de ser contratado pelo Tottenham em 2013 por cerca de 25,7 milhões de libras (R$ 175,6 milhões). Na equipe inglesa, disputou mais de 250 partidas e se tornou, assim, um dos jogadores mais identificados com a torcida. Em 2021, eleconquistou o Prêmio Puskás, concedido pela Fifa ao gol mais bonito da temporada. Ele marcou de letra em um clássico contra o Arsenal pela Premier League.

Depois de deixar o futebol inglês, Lamela também defendeu o Sevilla e o AEK Atenas antes de pendurar as chuteiras. Pela seleção argentina, participou das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e integrou, inclusive, o elenco vice-campeão das Copas América de 2015 e 2016.

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