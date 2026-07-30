Atlético anuncia a contratação do centroavante Thiago Borbas

O Atlético-MG oficializou, nesta quinta-feira (30), a contratação do centroavante Thiago Borbas, de 24 anos. Assim, o uruguaio, que pertence ao Bragantino, chega por empréstimo até o fim da temporada. O acordo ainda prevê uma opção de compra ao término do vínculo.

“Estou muito feliz por estar aqui. Quero aproveitar essa oportunidade, trabalhar muito e construir uma grande história com esta camisa”, afirmou.

Dessa forma, o jogador estava no Real Oviedo, da Espanha, e desembarcou em Belo Horizonte no último sábado (25). Pelo clube espanhol, o atacante disputou 12 partidas e não marcou nenhum gol. O atleta reconheceu as dificuldades de adaptação e não balança as redes desde 13 de julho de 2025, quando ainda defendia o Massa Bruta.

Opção no sistema ofensivo

Com camisa do Galo, Borbas disputará espaço com Cassierra. O clube mineiro buscava mais uma opção para o ataque após a saída de Hulk e encontrou no uruguaio uma alternativa para o setor ofensivo. Agora, o centroavante aguarda o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

O atacante chegou ao Bragantino em 2023, após conquistar a artilharia do Campeonato Uruguaio pelo River Plate. Nesse sentido, pelo Massa Bruta, o atacante disputou 134 partidas, marcou 27 gols e distribuiu seis assistências.

Por fim, o Galo volta a campo neste sábado (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Juventude, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta será na terça-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.



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