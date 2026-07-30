Vitória repudia declaração de Abel e defende Luan Cândido após expulsão

O Vitória publicou, na tarde desta quinta-feira (30), uma nota de repúdio às declarações de Abel Ferreira sobre o zagueiro Luan Cândido. Assim, o jogador recebeu cartão vermelho na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, na última quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro, após fazer um gesto de roubo em direção à arbitragem.

“Conheces o histórico do Luan Cândido? Aquele gesto é claro, muito claro. O que o árbitro fez, seguiu as regras. É preciso coragem para seguir as regras”, disse o técnico do Palmeiras sobre a expulsão do jogador do Vitória.

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Na nota, o Leão da Barra defendeu Luan Cândido e comparou o número de expulsões do zagueiro com o de Abel Ferreira. Desde 2020, quando se profissionalizou, o defensor recebeu seis cartões vermelhos. Nesse sentido, o treinador, que assumiu o comando do Alviverde em novembro daquele ano, acumula mais do que o dobro de expulsões.

“Reiteramos nossa total confiança no caráter, na conduta profissional e na integridade de Luan Cândido, atleta que honra diariamente a camisa do Esporte Clube Vitória dentro e fora de campo”, publicou o clube baiano.

Entenda o caso

Luan Cândido fez o gesto após o árbitro Alex Gomes Stefano expulsar Cacá, também do Vitória, por uma entrada dura em Arias ainda no primeiro tempo. Antes disso, os jogadores rubro-negros já haviam reclamado da não expulsão de Maurício, do Palmeiras. Assim, com dois jogadores a mais, o time paulista aproveitou a vantagem e goleou por 4 a 0.

Após a partida, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que Cacá precisou receber cinco pontos no queixo por causa da falta sofrida por Maurício. Além disso, o dirigente também anunciou que o clube pretende apresentar uma representação contra a atuação da arbitragem. Mais cedo, o clube paulista divulgou uma nota sobre a arbitragem e mostrou a perna de Arias.

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