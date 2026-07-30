Real Madrid entra na disputa e pode atravessar transferência de promessa espanhola

Carlos Espí pode trocar o Levante pelo Real Madrid. De acordo com informações divulgadas pelo jornal As nesta quinta-feira (30), o jovem atacante, que estava muito perto de acertar sua transferência para o Hull City, decidiu interromper as negociações após receber o interesse do clube merengue.

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A busca do Real Madrid por um novo centroavante ganhou força depois da saída de Gonzalo para o Fulham. Com isso, a diretoria passou a analisar o mercado em busca de uma opção para compor o elenco, e o nome de Carlos Espí aparece entre os favoritos. O atacante tem contrato com o Levante até junho de 2028 e multa rescisória de 25 milhões de euros (R$ 146,25 milhões) e chegaria para disputar vaga com Endrick.

Antes da investida do Real Madrid, a ida para o Hull City estava encaminhada. O clube inglês já havia apresentado uma proposta oficial e restavam apenas detalhes contratuais para fechar o acordo. No entanto, as conversas foram colocadas em espera após os primeiros contatos entre o Real Madrid, o Levante e os representantes do jogador.

Diante da possibilidade de defender o clube merengue, Espí preferiu aguardar a evolução das negociações e suspendeu, por enquanto, qualquer tratativa com outras equipes. A mudança preocupa o Hull City, que via o atacante como uma das principais contratações para o projeto esportivo da próxima temporada.

Aos 20 anos, Espí viveu sua primeira temporada na LaLiga e chamou atenção com 13 gols em 27 partidas entre Espanhol e Copa do Rei. Muitos desses gols foram decisivos para garantir a permanência na primeira divisão.

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