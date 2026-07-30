Bobadilla volta a treinar e pode ser opção do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo contou com uma novidade no treino desta quinta-feira (30), no CT da Barra Funda. Afinal, o volante Bobadilla retornou aos treinos e pode virar opção para o técnico Dorival Júnior para o jogo diante do Grêmio, em Porto Alegre, marcado para o sábado, dia 8 de agosto, pelo Brasileirão.

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O jogador não enfrentou o Flamengo no último domingo, por conta de dores no joelho direito. De acordo com informações do Tricolor, o problema é resquício da participação de Bobadilla na Copa do Mundo. O volante representou o Paraguai na competição, que caiu nas oitavas de final para a França.

O atleta começou como titular na primeira partida após o Mundial, a derrota de virada por 2 a 1 para o Athletico, mas sentiu o problema na sequência. Assim, não teve condições de jogar contra o Rubro-Negro, no Maracanã.

O elenco participou de uma atividade de mobilidade e físico, com ênfase em agilidade, acelerações, saltos e velocidade em curva. Dessa maneira, os jogadores foram separados em dois times para um trabalho com ajustes promovidos pela comissão técnica, que também realizou um treino posicional.

O técnico Dorival Júnior comandará treinos nesta sexta e sábado, com folga para o plantel no domingo. O São Paulo encara o Grêmio no sábado (8), às 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre.

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