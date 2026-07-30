Real Madrid contrata promessa da seleção espanhola, e permanência de Endrick está ameaçada

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Carlos Espí e reforçou a concorrência no setor ofensivo da equipe comandada por José Mourinho. A chegada do jovem espanhol ocorre poucas horas depois da confirmação da transferência de Gonzalo García para o Fulham, cenário que parecia abrir espaço para Endrick no elenco. No entanto, o novo reforço recoloca a presença do brasileiro no elenco em dúvida para a próxima temporada.

Carlos Espí, que estava no Levante, assinou contrato por cinco anos com validade até 30 de junho de 2031. Na última temporada, ele recebeu o prêmio de melhor jogador sub-23 da LaLiga e ganhou destaque pelo desempenho ofensivo. Além disso, defende regularmente as seleções de base da Espanha.

“Com 21 anos, Carlos Espí já disputou três temporadas no Levante, durante as quais participou de 66 partidas e marcou 20 gols. Carlos Espí é jogador internacional pela Espanha nas categorias sub-19 e sub-20”, informou a equipe merengue por meio de um comunicado.

Empréstimo no horizonte

Assim, Endrick segue ainda em busca de espaço. Após encontrar poucas oportunidades sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante brasileiro foi emprestado ao Lyon, onde recuperou protagonismo ao marcar gols e distribuir assistências durante a passagem pelo futebol francês.

De acordo com o jornal Marca, o Real avalia a possibilidade de emprestar Endrick novamente. O objetivo é que ele tenha maior sequência de jogos, apesar da resistência do atacante, que deseja permanecer no Santiago Bernabéu.

Agora, de volta ao clube espanhol, Endrick retomou os treinamentos com o grupo principal e trabalha para convencer José Mourinho de que pode integrar a rotação ofensiva da equipe. Entretanto, a disputa promete ser intensa. Além da presença de Mbappé como principal referência do ataque, Rodrygo se aproxima do retorno após se recuperar de lesão.

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