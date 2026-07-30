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Casares pede fim de processo no São Paulo após deixar quadro de sócios

Casares pede fim de processo no São Paulo após deixar quadro de sócios
Casares pede fim de processo no São Paulo após deixar quadro de sócios -

Julio Casares pediu, nesta quinta-feira (30), o encerramento do processo contra ele na Comissão de Ética do São Paulo. Assim, o ex-presidente entregou o cargo no Conselho Deliberativo e o título de sócio do clube na última quarta-feira (29). Agora, a defesa usa a Constituição Federal para argumentar que o clube deve encerrar as investigações internas. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o dirigente tinha uma audiência marcada na Comissão de Ética para esta quinta-feira (30), mas decidiu não comparecer. Os advogados Bruno Borragine, Daniel Bialski e André Bialski representam o ex-presidente e citam o artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal para contestar o Estatuto Social do São Paulo.

Apesar de deixar o Conselho Deliberativo, Casares não poderia, segundo o Estatuto Social do São Paulo, renunciar ao quadro de sócios enquanto fosse alvo de uma investigação. O documento estabelece que o clube não pode aceitar o pedido de desligamento de um associado que responda a um procedimento administrativo disciplinar até a conclusão do processo.

A defesa, porém, cita o trecho da Constituição Federal que estabelece que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Com base nesse argumento, os advogados pediram nesta quinta-feira (30) o encerramento das investigações contra Casares após a entrega do título de sócio.

Outras investigações

Além do processo interno no São Paulo, Julio Casares também é alvo de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público. As autoridades apuram possíveis crimes de lavagem de capitais e a participação em um esquema de exploração clandestina de um camarote do Morumbis durante shows.

O dirigente presidiu o São Paulo entre janeiro de 2021 e janeiro de 2026. No início deste ano, o Conselho Deliberativo aprovou seu impeachment após um processo relacionado ao esquema de exploração clandestina de um camarote do Morumbis.

Após o impeachment, Casares renunciou à presidência do clube. O ex-dirigente ainda passaria por uma votação na Assembleia Geral, com participação dos sócios, para definir seu futuro no São Paulo. Antes disso, porém, entregou o cargo.

Por fim, ele responde a uma investigação na Comissão de Ética do Tricolor e ainda pode receber a punição máxima, que seria a expulsão do quadro associativo, mesmo após abrir mão de participar do processo.

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