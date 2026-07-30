Casares pede fim de processo no São Paulo após deixar quadro de sócios

Julio Casares pediu, nesta quinta-feira (30), o encerramento do processo contra ele na Comissão de Ética do São Paulo. Assim, o ex-presidente entregou o cargo no Conselho Deliberativo e o título de sócio do clube na última quarta-feira (29). Agora, a defesa usa a Constituição Federal para argumentar que o clube deve encerrar as investigações internas. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o dirigente tinha uma audiência marcada na Comissão de Ética para esta quinta-feira (30), mas decidiu não comparecer. Os advogados Bruno Borragine, Daniel Bialski e André Bialski representam o ex-presidente e citam o artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal para contestar o Estatuto Social do São Paulo.

Apesar de deixar o Conselho Deliberativo, Casares não poderia, segundo o Estatuto Social do São Paulo, renunciar ao quadro de sócios enquanto fosse alvo de uma investigação. O documento estabelece que o clube não pode aceitar o pedido de desligamento de um associado que responda a um procedimento administrativo disciplinar até a conclusão do processo.

A defesa, porém, cita o trecho da Constituição Federal que estabelece que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Com base nesse argumento, os advogados pediram nesta quinta-feira (30) o encerramento das investigações contra Casares após a entrega do título de sócio.

Outras investigações

Além do processo interno no São Paulo, Julio Casares também é alvo de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público. As autoridades apuram possíveis crimes de lavagem de capitais e a participação em um esquema de exploração clandestina de um camarote do Morumbis durante shows.

O dirigente presidiu o São Paulo entre janeiro de 2021 e janeiro de 2026. No início deste ano, o Conselho Deliberativo aprovou seu impeachment após um processo relacionado ao esquema de exploração clandestina de um camarote do Morumbis.

Após o impeachment, Casares renunciou à presidência do clube. O ex-dirigente ainda passaria por uma votação na Assembleia Geral, com participação dos sócios, para definir seu futuro no São Paulo. Antes disso, porém, entregou o cargo.

Por fim, ele responde a uma investigação na Comissão de Ética do Tricolor e ainda pode receber a punição máxima, que seria a expulsão do quadro associativo, mesmo após abrir mão de participar do processo.

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