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Santos eterniza Neymar com busto no Memorial das Conquistas da Vila Belmiro

Santos eterniza Neymar com busto no Memorial das Conquistas da Vila Belmiro
Santos eterniza Neymar com busto no Memorial das Conquistas da Vila Belmiro -

O Santos inaugurou, nesta quinta-feira (30), um busto de Neymar no Memorial das Conquistas, localizado na Vila Belmiro. Com isso, o clube eternizou um dos maiores ídolos de sua história em um espaço dedicado aos principais nomes que marcaram época com a camisa alvinegra.

Além disso, a base da escultura destaca os títulos conquistados pelo camisa 10 em sua primeira passagem pelo clube: os Campeonatos Paulistas de 2010, 2011 e 2012, a Copa do Brasil de 2010 e a Conmebol Libertadores de 2011. Durante a cerimônia, Neymar celebrou a homenagem e relembrou o sonho de infância de fazer parte da história santista.

“Estar no Memorial é sempre gratificante e é uma honra muito grande fazer parte da história do Santos. Desde pequeno passei pela Vila Belmiro, passei pelo Memorial e sempre quis de alguma forma estar presente aqui. Seja com títulos, com assistência ou gol histórico. Todos nós que éramos jogadores da base sonhávamos com isso e hoje, estar sendo homenageado dessa forma”, celebrou Neymar.

Busto em homenagem a Ney

Inauguração do busto em homenagem a Neymar – Foto: Raul Baretta/ Santos FCNa sequência, o clube também ressaltou a trajetória do atacante com a Seleção Brasileira. A placa instalada ao lado do busto destaca Neymar como o atual artilheiro da equipe nacional, participante de quatro Copas do Mundo e dono de uma carreira de sucesso.

Marcelo Teixeira exalta legado de Neymar

Além disso, durante a solenidade, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que a homenagem representa um reconhecimento à importância do jogador para a história do Santos. “Estamos perpetuando neste espaço sagrado o nome de um atleta que é o atual artilheiro da seleção brasileira, disputando quatro Copas do Mundo e vestindo a sagrada camisa 10. Para nós é um orgulho e ao mesmo tempo uma obrigação fazer um ato como esse, diante da presença de sua família e de todos que o ajudaram a chegar aonde ele chegou”, disse.

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