Santos eterniza Neymar com busto no Memorial das Conquistas da Vila Belmiro

O Santos inaugurou, nesta quinta-feira (30), um busto de Neymar no Memorial das Conquistas, localizado na Vila Belmiro. Com isso, o clube eternizou um dos maiores ídolos de sua história em um espaço dedicado aos principais nomes que marcaram época com a camisa alvinegra.

Além disso, a base da escultura destaca os títulos conquistados pelo camisa 10 em sua primeira passagem pelo clube: os Campeonatos Paulistas de 2010, 2011 e 2012, a Copa do Brasil de 2010 e a Conmebol Libertadores de 2011. Durante a cerimônia, Neymar celebrou a homenagem e relembrou o sonho de infância de fazer parte da história santista.

“Estar no Memorial é sempre gratificante e é uma honra muito grande fazer parte da história do Santos. Desde pequeno passei pela Vila Belmiro, passei pelo Memorial e sempre quis de alguma forma estar presente aqui. Seja com títulos, com assistência ou gol histórico. Todos nós que éramos jogadores da base sonhávamos com isso e hoje, estar sendo homenageado dessa forma”, celebrou Neymar.

Busto em homenagem a Ney

Inauguração do busto em homenagem a Neymar – Foto: Raul Baretta/ Santos FCNa sequência, o clube também ressaltou a trajetória do atacante com a Seleção Brasileira. A placa instalada ao lado do busto destaca Neymar como o atual artilheiro da equipe nacional, participante de quatro Copas do Mundo e dono de uma carreira de sucesso.

Marcelo Teixeira exalta legado de Neymar

Além disso, durante a solenidade, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que a homenagem representa um reconhecimento à importância do jogador para a história do Santos. “Estamos perpetuando neste espaço sagrado o nome de um atleta que é o atual artilheiro da seleção brasileira, disputando quatro Copas do Mundo e vestindo a sagrada camisa 10. Para nós é um orgulho e ao mesmo tempo uma obrigação fazer um ato como esse, diante da presença de sua família e de todos que o ajudaram a chegar aonde ele chegou”, disse.

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