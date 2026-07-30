Nos pênaltis, Vasco derrota o Santos e garante vaga na final do Brasileirão Sub-20

O Vasco se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer por 2 a 0 o Santos no tempo regulamentar e nos pênaltis por 5 a 4, na noite desta quinta-feira (30). Agora, os Crias da Colina vão encarar na decisão o Palmeiras, que na tarde desta quinta-feira (30) derrotou o Bragantino.
O time da casa começou pressionando desde o início e não deixou o Santos respirar. Afinal, precisava anular a vantagem paulista construída no jogo de volta. Aos 14 minutos, o Vasco abriu o marcador. Depois de falta cobrada para a área, a bola sobrou para Andrey Fernandes, praticamente em cima da linha, marcar. Aos 35, Andrey Fernandes, em dia inspirado, mostrou faro de artilheiro. Ele aproveitou rebote do goleiro João Pedro, após chute de Avelar, e acertou um belo voleio para ampliar a vantagem e, assim, explodir a torcida em São Januário.
O segundo tempo começou com um ritmo completamente diferente, já que o resultado levava a decisão para os pênaltis. O Santos se reorganizou e, inclusive, passou a chegar mais ao ataque do Vasco, que se retraiu e passou a explorar apenas os contra-ataques. Aos 30, o Peixe teve uma excelente oportunidade para marcar o gol que, aliás, valeria a classificação. João Grando foi lançado livre dentro da área, mas o goleiro Phillipe Gabriel praticou difícil defesa.
Nos pênaltis
Vasco: Breno Salles, Pedro Augusto, Yan Gabriel, Diego Minette e Avelar marcaram
Santos: Guilherme Cruz, João Grando, Rafael Gonzaga e Benício marcaram; Contreras bateu e Phillipe Gabriel defendeu
VASCO 2 x 0 SANTOS (nos pênaltis 5 x 4)
Semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026 (Jogo de Volta)
Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e horário: 30/07/2026, às 18h30 (de Brasília)
Gols: Andrey Fernandes, 14’/1ºT (1-0) e 35’/1ºT (2-0)
VASCO: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Wanyson, Breno Salles e Avelar; Gustavo Guimarães (Pedro Augusto, 19/2ºT), Samuel (Bernardo Manes, 31/2ºT) e Luiz Felipe (Alisson, 31/2ºT); Zuccarello (Diego Minette, 43/2ºT), Andrey Fernandes (Yan Gabriel, 43/2ºT) e Medina (Léo Félix, 19/2ºT). Técnico: Matheus Curoupos.
SANTOS: João Pedro; Guilherme Cruz, Contreras, João Alencar e Rafael Gonzaga; Profeta (Benício, 47/2ºT) , Kauan Pierry (Follmer, 42/2ºT) e Vinícius Fabri; Nadson, Pedro Assis (Kaio Canga, 23/2ºT) e Davizinho (João Grando, 23/2ºT). Técnico: Élder Campos.
Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)
Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)
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