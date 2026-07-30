Grêmio perde em casa para o Bolívar e dá adeus à Sul-Americana

O Grêmio se despediu da Copa Sul-Americana nos playoffs, nesta quinta-feira (30), diante de 25.010 torcedores na Arena do Grêmio. O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Bolívar e foi eliminado da competição. Como já havia sido derrotado no jogo de ida, a equipe gaúcha encerrou a disputa com revés por 4 a 2 no placar agregado, repetindo a eliminação nesta fase pelo segundo ano consecutivo.

Primeiro tempo

Apesar de dominar a posse de bola desde os primeiros minutos, o Grêmio encontrou dificuldades para transformar o controle em gols. Até os 15 minutos, a equipe já havia finalizado quatro vezes, incluindo uma grande oportunidade desperdiçada por Braithwaite, e manteve mais de 70% da posse. No entanto, quem abriu o placar foi o Bolívar. Asprilla recebeu lançamento em profundidade, passou por Kannemann e bateu rasteiro, no canto de Gabriel Grando, marcando o único gol da partida.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Grêmio aumentou a pressão em busca da reação. Logo nos primeiros minutos, Matheus Nascimento saiu cara a cara com o goleiro Lampe, dominou e finalizou, mas o arqueiro boliviano fez grande defesa e evitou o empate.

Além disso, o Tricolor controlou praticamente toda a segunda etapa, criou diversas oportunidades e empurrou o adversário para o campo de defesa. Mesmo assim, a equipe desperdiçou as chances criadas e não conseguiu balançar as redes, vendo o Bolívar administrar a vantagem construída no confronto.

Os minutos finais foram marcados por confusão e expulsões. Aos 45 do segundo tempo, jogadores de Grêmio e Bolívar trocaram empurrões dentro de campo, o que levou a arbitragem a expulsar o volante Noriega, do Grêmio, e Justiniano, do Bolívar. Já nos acréscimos, Marlon também recebeu cartão vermelho após acertar um carrinho por trás em Saavedra. Com três expulsões na reta final e sem conseguir reagir no placar, o Tricolor confirmou a derrota por 1 a 0 e a eliminação da Copa Sul-Americana diante da torcida na Arena do Grêmio.

GRÊMIO 0 x 1 BOLÍVAR

Copa Sul-Americana – Playoffs (Jogo de volta)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre – Rio Grande do Sul

Data e hora: 30/7/2026, às 19h (de Brasília)

Público presente: 25.010

Público pagante: 24.839

RENDA: R$ 946.887,00

Gol: Asprilla, 15’/1ºT (1-0)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel (Marlon, intervalo); Nardoni (Matheus Nascimento, intervalo), Dodi (Villasanti, intervalo), Noriega, Tetê (Gabriel Mec, 12’/2ºT) e Amuzu (Enamorado, 12’/2ºT); Braithwaite. Técnico: Luís Castro

BOLÍVAR: Lampe; Jesús Sagredo, Echeverria, Arreaga e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Saavedra, 34’/2ºT) e Melgar (Paz, 49’/2ºT); Pato Rodríguez, Asprilla (Zabala, 49’/2ºT) e Romero (Vaca, 48’/2ºT). Técnico: Alejandro Restrepo

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Gabriel Mec, Pavon (GRE); Melgar e Arreaga (BOL)

Cartões Vermelhos: Noriega e Marlon (GRE); Justiniano (BOL)

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