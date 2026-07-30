Corinthians empata com o Athletico e perde a chance de se aproximar do G4

Com um time repleto de reservas, o Corinthians ficou no empate por 0 a 0 com o Athletico, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo sem inspiração, Yuri Alberto entrou na etapa final e levou perigo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. O atacante deixou o gramado chorando ao sentir dores. Com o resultado, o Furacão foi a 37 pontos e segue em terceiro, enquanto o Timão soma 29, em oitavo.
Dessa forma, o Timão volta a campo no próximo domingo (2), às 19h30 (de Brasília), diante do Internacional, no Beira-Rio. O confronto é válido pelas oitavas da Copa do Brasil, com a volta na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Pelo Brasileirão, a equipe joga dia 9 (domingo), às 18h30 (de Brasília), diante do Bragantino, no Cícero de Souza Marques.
O Furacão, por sua vez, recebe o Vitória, na segunda-feira (3), às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para a quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão. Na sequência do Campeonato Brasileiro, os comandados do técnico Odair Hellmann medem forças com o Santos, na Vila Belmiro, dia 9 (domingo), às 18h30 (de Brasília).
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Equilíbrio e poucas chances de gol
Em uma primeira etapa equilibrada, foram os visitantes que tiveram a primeira grande chance. Afinal, Leozinho recuperou a posse de bola e tocou para o meio da área. Contudo, nenhum companheiro do Furacão conseguiu ser efetivo e alcançar a bola.
Pelo lado do Timão, Dioguinho recebeu um ótimo passe de Labyad e finalizou na entrada da grande área, mas não ofereceu perigo por causa de um desvio da defesa rubro-negra. Na sequência, Allan cruzou para a grande área e Matheuzinho, de surpresa, cabeceou para a grande defesa do goleiro Santos.
No fim do primeiro tempo, Matheuzinho dividiu com Gilberto. Benavídez chegou no lance e empurrou o lateral do Corinthians, algo que deu início a uma confusão na beira do gramado. O zero, por sinal, não saiu do placar nos primeiros quarenta e cinco minutos. Labyad firmou o pé no gramado, mas torceu o joelho e deixou o campo.
Equipes reagem, mas zero segue no placar
Na volta do intervalo, o jogo ficou ainda mais amarrado, com muita transpiração e pouca inspiração. As duas equipes disputavam bem a bola, mas tiveram muita dificuldade em construir jogadas de perigo ao gol adversário.
A partir dos 16′, os donos da casa passaram a criar chances. Assim, Kaio César, que entrou na segunda etapa, recebeu no lado direito, arriscou de fora da área, mas mandou para a linha de fundo. Na melhor chance do Timão, Matheuzinho encontrou Yuri Alberto, que girou e finalizou de longe para grande defesa do arqueiro rubro-negro.
O camisa 9 voltou aparecer minutos depois, quando recebeu de Allan e invadiu a área. Mesmo com uma finalização mais fraca, o atacante deu trabalho para Santos, que mandou para escanteio. Após cobrança de escanteio, Gilberto desviou na primeira trave e, dentro da pequena área, Viveros cabeceou em direção ao travessão de Hugo Souza.
Por fim, Yuri Alberto deixou o gramado, na maca, chorando. No Furacão, Viveros arrancou sozinho e tentou o passe já dentro da área, mas parou no goleiro Hugo Souza, que foi mais ágil e ficou com a bola. Na última chance do jogo, João Cruz cortou para dentro e finalizou para boa defesa do goleiro corintiano.
CORINTHIANS 0 x 0 ATHLETICO-PR
Brasileirão 2026 – 21ª rodada
Data e horário: 30/7/2026, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Gols: –
Público total: 39.327 torcedores
Renda: R$ 2.606.640,01
CORINTHIANS: Hugo Souza; Milans, André Ramalho, Raniele e Matheuzinho; Allan, Matheus Pereira (Breno Bidon 31’/2ºT); Dieguinho (Yuri Alberto – intervalo) (Rodrigo Garro 31’/2ºT), Labyard (Kaio César – intervalo), Carrillo (André 37’/2ºT) e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.
ATHLETICO-PR: Santos; Benavidez, Terán (Aguirre 46’/2ºT) e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho Léo Derik – intervalo); Leozinho (Dudu 18’/2ºT), Viveros (Jorge Rivldo 36’/2ºT) e Mendoza (João Cruz 18’/2ºT). Técnico: Odair Hellmann
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelos: Fernando Diniz, André Ramalho, Rodrigo Garro e Matheuzinho (COR); Benavídez, Santos, Portilla e Jadson (CAP)
Cartões Vermelhos: Não teve
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