Thiago Silva tem lesão na coxa e desfalca o Fluminense contra o Vasco

Os 23 minutos que Thiago Silva entrou em campo diante do Bahia, na noite de quarta-feira, pelo Brasileirão, custaram caro para o Fluminense. O camisa 3 deixou o gramado com dores pouco depois de entrar no lugar de Freytes, e as notícias não foram nada boas para o Tricolor, que confirmou que não terá os dois zagueiros à disposição na próxima partida.

Na noite desta quinta, o Fluminense confirmou que Thiago Silva fez exames e foi detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. Freytes, por sua vez, teve constadado um edema ósseo no tornozelo direito.

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Sendo assim, Thiago Silva e Freytes – dupla de zaga titular do Fluminense – estão fora do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no próximo sábado, diante do Vasco, no Maracanã. Desse modo, Luís Zubeldía deve ter que escalar a defesa do Fluminense com Ignácio e Igor Rabello, como assim fez contra o Bahia.

Curiosamente, não foi a primeira vez que dois zagueiros se lesionaram no mesmo jogo nesta temporada. No primeiro jogo após a Copa do Mundo, diante do Red Bull Bragantino, Julián Millán e Jemmes se lesionaram e, portanto, estão fora de combate. O zagueiro uruguaio teve uma lesão muscular grau três na coxa direita, enquanto o ex-Mirassol sofreu uma lesão grau um no adutor da coxa direita.

Sendo assim, sem Thiago Silva, Freytes, Millán e provavelmente sem Jemmes, o Fluminense enfrenta o Vasco neste sábado, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, às 17h30 (de Brasília).

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