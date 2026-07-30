Yuri Alberto, do Corinthians, sente dor na coxa e deixa o gramado chorando

O atacante Yuri Alberto deixou o gramado da Neo Química Arena aos prantos durante o segundo tempo do empate entre Corinthians e Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma arrancada, o camisa 9 sentiu uma fisgada na coxa direita, caiu no gramado e deixou o campo de maca em direção ao vestiário.

Dessa forma, o lance ocorreu aos 32 minutos da etapa final, no campo de defesa do Timão. O atacante disputou a bola, perdeu o equilíbrio e colocou a mão na parte posterior da coxa direita. Na sequência, interrompeu a jogada e sinalizou imediatamente para o banco de reservas.

Ainda no gramado, o jogador, que entrou apenas na segunda etapa, não conteve as lágrimas enquanto recebia atendimento médico. Logo depois, a equipe médica o retirou de maca, sob forte emoção.

Durante a partida, o Corinthians também perdeu Zakaria Labyad. Ainda no primeiro tempo, o meia marroquino torceu o joelho no novo gramado da Neo Química Arena e deixou o campo sem conseguir caminhar.

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Olho na agenda

O Timão volta a campo no próximo domingo (2), às 19h30 (de Brasília), diante do Internacional, no Beira-Rio. O confronto é válido pelas oitavas da Copa do Brasil, com a volta na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Por fim, pelo Brasileirão, a equipe joga dia 9 (domingo), às 18h30 (de Brasília), diante do Bragantino, no Cícero de Souza Marques. No momento, soma 29 pontos, na oitava colocação.

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