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São Paulo inicia instalação de novo gramado do Morumbis com foco em drenagem

São Paulo inicia instalação de novo gramado do Morumbis com foco em drenagem
São Paulo inicia instalação de novo gramado do Morumbis com foco em drenagem -

O São Paulo iniciou nesta quinta-feira (30) o processo de instalação da nova grama do Morumbis. A diretoria tricolor aproveitou o período prolongado sem compromissos dentro de casa para realizar uma reforma completa na superfície de jogo, que sofreu desgaste devido à recente sequência de shows do cantor britânico Harry Styles. A comissão técnica e a diretoria planejaram o cronograma para focar especialmente na melhoria do sistema de drenagem do estádio, prevenindo problemas com acúmulo de água em dias de chuva forte.

A última vez que o elenco comandado pelo Tricolor entrou em campo no Morumbis foi no dia 26 de maio, na vitória contra o Boston River pela Copa Sul-Americana. O clube paulista contou com a sorte nos bastidores por conta do adiamento do clássico contra o Santos, que estava inicialmente agendado para esta semana. O confronto acabou postergado porque o rival alvinegro precisou cumprir agenda de jogos pelo torneio continental, abrindo uma brecha ideal para a execução das obras.

Logística do plantio e impacto dos eventos musicais

A reforma do campo tornou-se necessária após a estrutura pesada dos eventos musicais comprometer a qualidade da grama antiga. Harry Styles realizou três apresentações no Morumbis, nos dias 17, 18 e 24 deste mês. Uma quarta data estava programada para o dia 21, mas a organização precisou cancelar o show por motivos de saúde do artista. Assim que a equipe de produção removeu os palcos e as coberturas de proteção do solo, os operários deram início à raspagem da terra.

O São Paulo adotou uma logística ágil para garantir a qualidade do novo piso esportivo. O lote de grama fresca foi cultivado e colhido em uma fazenda especializada localizada no município de Tremembé, no interior do estado. O material está sendo transportado até a capital em numerosos rolos grandes e pesados, que já chegam prontos para o plantio imediato. Esse método acelera a fixação das raízes e reduz o tempo necessário para que o campo tenha condições de jogo.

Calendário de jogos do São Paulo e retorno ao Morumbis

O torcedor são-paulino precisará esperar mais algumas semanas para reencontrar a equipe em seu próprio estádio. O São Paulo só volta a atuar no Morumbis no dia 15 de agosto, quando recebe o Coritiba em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, os engenheiros e agrônomos do clube farão a manutenção diária, aplicando fertilizantes e realizando cortes periódicos para garantir o nivelamento perfeito da bola.

Antes de retornar aos seus domínios, o elenco tricolor terá um desafio longe de seus torcedores pelo torneio nacional. O time volta a campo no dia 8 de agosto para enfrentar o Grêmio, fora de casa, na arena do rival gaúcho. O confronto da 22ª rodada do Brasileirão está marcado para começar às 16h. A comissão técnica projeta somar pontos como visitante para se manter na parte de cima da tabela antes de estrear o novo tapete do Morumbis.

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