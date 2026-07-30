São Paulo inicia instalação de novo gramado do Morumbis com foco em drenagem

O São Paulo iniciou nesta quinta-feira (30) o processo de instalação da nova grama do Morumbis. A diretoria tricolor aproveitou o período prolongado sem compromissos dentro de casa para realizar uma reforma completa na superfície de jogo, que sofreu desgaste devido à recente sequência de shows do cantor britânico Harry Styles. A comissão técnica e a diretoria planejaram o cronograma para focar especialmente na melhoria do sistema de drenagem do estádio, prevenindo problemas com acúmulo de água em dias de chuva forte.

A última vez que o elenco comandado pelo Tricolor entrou em campo no Morumbis foi no dia 26 de maio, na vitória contra o Boston River pela Copa Sul-Americana. O clube paulista contou com a sorte nos bastidores por conta do adiamento do clássico contra o Santos, que estava inicialmente agendado para esta semana. O confronto acabou postergado porque o rival alvinegro precisou cumprir agenda de jogos pelo torneio continental, abrindo uma brecha ideal para a execução das obras.

Logística do plantio e impacto dos eventos musicais

A reforma do campo tornou-se necessária após a estrutura pesada dos eventos musicais comprometer a qualidade da grama antiga. Harry Styles realizou três apresentações no Morumbis, nos dias 17, 18 e 24 deste mês. Uma quarta data estava programada para o dia 21, mas a organização precisou cancelar o show por motivos de saúde do artista. Assim que a equipe de produção removeu os palcos e as coberturas de proteção do solo, os operários deram início à raspagem da terra.

O São Paulo adotou uma logística ágil para garantir a qualidade do novo piso esportivo. O lote de grama fresca foi cultivado e colhido em uma fazenda especializada localizada no município de Tremembé, no interior do estado. O material está sendo transportado até a capital em numerosos rolos grandes e pesados, que já chegam prontos para o plantio imediato. Esse método acelera a fixação das raízes e reduz o tempo necessário para que o campo tenha condições de jogo.

Calendário de jogos do São Paulo e retorno ao Morumbis

O torcedor são-paulino precisará esperar mais algumas semanas para reencontrar a equipe em seu próprio estádio. O São Paulo só volta a atuar no Morumbis no dia 15 de agosto, quando recebe o Coritiba em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, os engenheiros e agrônomos do clube farão a manutenção diária, aplicando fertilizantes e realizando cortes periódicos para garantir o nivelamento perfeito da bola.

Antes de retornar aos seus domínios, o elenco tricolor terá um desafio longe de seus torcedores pelo torneio nacional. O time volta a campo no dia 8 de agosto para enfrentar o Grêmio, fora de casa, na arena do rival gaúcho. O confronto da 22ª rodada do Brasileirão está marcado para começar às 16h. A comissão técnica projeta somar pontos como visitante para se manter na parte de cima da tabela antes de estrear o novo tapete do Morumbis.

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