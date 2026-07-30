Pressionado, Luís Castro responde pedidos por Renato Gaúcho no Grêmio

Luís Castro voltou a ser alvo de fortes críticas após a eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (30), o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Bolívar, na Arena, e caiu nos playoffs da competição com derrota por 4 a 2 no placar agregado. Durante a partida, a torcida protestou contra o treinador e pediu o retorno de Renato Gaúcho.

“Nunca vivi minha vida com fantasmas”, afirma Luís Castro

Questionado sobre os gritos das arquibancadas, o técnico evitou entrar em comparações e fez questão de enaltecer o maior ídolo recente do clube. “Me referir ao Renato é me referir a um ídolo do Grêmio. É normal que um ídolo seja saudado, é normal que esteja presente na cabeça dos torcedores sempre. Mas nunca vivi minha vida com fantasmas. Vivo eu virado para os meus jogadores e minha consciência. Não tenho mais comentário a fazer senão dizer parabéns ao Renato por tudo que fez no Grêmio”, declarou.

Além disso, Luís Castro também comentou a pressão sobre o cargo. O treinador atravessa um momento delicado no comando da equipe, com quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos. Mesmo assim, garantiu que segue focado no trabalho. “O que justifica a minha permanência aqui é o fato de eu trabalhar todos os dias de forma digna e honesta.”

Ao analisar o desempenho da equipe, o português saiu em defesa do elenco e afirmou que os números da partida refletem o empenho dos jogadores. “Quem responde pelos jogadores são eles. Eu não pretendo falar por eles. Falo por mim. O que eles pensam é algo deles. O que eu posso dizer é que o grupo do Grêmio entrou em campo e teve 65% de posse de bola, 11 escanteios e 31 finalizações, a maioria dentro da área, com chances claras. Defendo sempre os meus jogadores e são pessoas dignas.”

“As vaias foram todas para mim”

Na sequência, o treinador minimizou as vaias direcionadas a ele e reforçou que os atletas receberam apoio da torcida durante o confronto. “As vaias foram para mim. Não foram para os jogadores. Não houve vaias para os jogadores. As vaias foram todas para o Luís Castro. Os jogadores deram tudo deles e a torcida reconheceu isso e apoiou ao longo de todo o jogo.”

Por fim, Luís Castro lamentou a queda na competição continental, mas destacou as prioridades da temporada. “Queríamos continuar na Sul-Americana, mas sabíamos claramente que a nossa prioridade era o Campeonato Brasileiro e a Copa (do Brasil).”

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