ASSINE JÁ!
Jogada10

Roberto Carlos pede desculpas ao Palmeiras por ter jogado no Corinthians

Roberto Carlos pede desculpas ao Palmeiras por ter jogado no Corinthians
Roberto Carlos pede desculpas ao Palmeiras por ter jogado no Corinthians -

Em entrevista ao Palmeiras Cast, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos fez uma sincera revelação. Multicampeão com a camisa alviverde e ídolo da torcida, ele simplesmente pediu desculpas por ter atuado pelo Corinthians, em 2010, já quase no fim da carreira.

Roberto Carlos revelou que seu desejo era encerrar a carreira no clube que o projetou para o futebol. Porém, segundo ele, antes de assinar com o Corinthians, procurou dirigentes palmeirenses para viabilizar um retorno, mas a negociação não avançou.

“Quando voltei para o Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. O primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras. Mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. E foi assim que o Ronaldo (Fenômeno) me chamou (…) Desculpem por eu ter jogado no nosso maior rival”, afirmou.

‘Sou muito grato’

Roberto Carlos vestiu a camisa do Palmeiras entre 1993 e 1995 e participou de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube. Depois de brilhar por mais de uma década no futebol europeu, jogando por Real Madrid, Internazionale e Fenerbahce (TUR), porém, retornou ao Brasil em 2010 para defender o Corinthians.

Ao revisitar esse capítulo da carreira, Roberto Carlos afirmou, aliás, que prefere ser lembrado pela identificação construída com o Palmeiras e espera que seu pedido de desculpas seja compreendido pelos torcedores que ainda guardam ressentimento pela decisão tomada há mais de 15 anos.

“Sou muito grato à torcida do Palmeiras. Tudo que eu vivi naquela época foi maravilhoso e nada vai apagar esses dois anos e meio em que vesti essa camisa. (…) O Palmeiras me deu a possibilidade de fazer uma história muito bonita no futebol”, afirmou.

A entrevista completa de Roberto Carlos ao Palmeiras Cast vai ao ar nesta sexta-feira (31), às 18h, no YouTube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas