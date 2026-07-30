Roberto Carlos pede desculpas ao Palmeiras por ter jogado no Corinthians

Em entrevista ao Palmeiras Cast, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos fez uma sincera revelação. Multicampeão com a camisa alviverde e ídolo da torcida, ele simplesmente pediu desculpas por ter atuado pelo Corinthians, em 2010, já quase no fim da carreira.

Roberto Carlos revelou que seu desejo era encerrar a carreira no clube que o projetou para o futebol. Porém, segundo ele, antes de assinar com o Corinthians, procurou dirigentes palmeirenses para viabilizar um retorno, mas a negociação não avançou.

“Quando voltei para o Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. O primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras. Mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. E foi assim que o Ronaldo (Fenômeno) me chamou (…) Desculpem por eu ter jogado no nosso maior rival”, afirmou.

‘Sou muito grato’

Roberto Carlos vestiu a camisa do Palmeiras entre 1993 e 1995 e participou de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube. Depois de brilhar por mais de uma década no futebol europeu, jogando por Real Madrid, Internazionale e Fenerbahce (TUR), porém, retornou ao Brasil em 2010 para defender o Corinthians.

Ao revisitar esse capítulo da carreira, Roberto Carlos afirmou, aliás, que prefere ser lembrado pela identificação construída com o Palmeiras e espera que seu pedido de desculpas seja compreendido pelos torcedores que ainda guardam ressentimento pela decisão tomada há mais de 15 anos.

“Sou muito grato à torcida do Palmeiras. Tudo que eu vivi naquela época foi maravilhoso e nada vai apagar esses dois anos e meio em que vesti essa camisa. (…) O Palmeiras me deu a possibilidade de fazer uma história muito bonita no futebol”, afirmou.