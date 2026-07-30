Franclim aproveita pausa de jogos para entrosar reforços do Botafogo

O Botafogo contará com praticamente duas semanas entre a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 e o encontro com o Fluminense. São dias para arrumar a casa, recuperar jogadores lesionados e, sobretudo, observar os reforços para entrosá-los ao restante do grupo alvinegro. Com o transfer ban zerado, o clube foi, enfim, ao mercado. Nesta quinta-feira (30), por exemplo, o Glorioso apresentou o centroavante Danilo Pereira, um dos nomes que o técnico Franclim Carvalho conhecerá melhor.

O Mais Tradicional só volta a campo no dia 8 de agosto, contra o Fluminense, pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O adversário desta semana seria o Grêmio, porém, o time gaúcho teve compromisso pela fase eliminatória da Sul-Americana, contra o Bolívar (BOL). O encontro com Imortal será, portanto, adiado.

Os dias seguintes são reservados às oitavas de final da Copa do Brasil, torneio que o Botafogo, eliminado, só volta a disputar em 2027. Lá na frente, enfim, o Botafogo terá o Tricolor e o Cienciano, pelas oitavas de final da Sula.

“É um período bom para nós. Temos espaço e tempo, principalmente para os atletas que acabaram de chegar. Nós só tínhamos dois dias de intervalo entre jogos. O adversário tinha três. Isso poderia fazer diferença e fez, no fator físico. Portanto, esse tempo serve para recuperar e depois para preparar o próximo jogo, que é contra o Fluminense. Esse jogo do Grêmio depois, lá na frente, vão reclamar da densidade competitiva. É a manta curta: se você tapa de um lado, destapa do outro. Agora é importante para integrar a gente nova e para prepararmos o próximo jogo com tempo”, lembrou o técnico Franclim Carvalho.

O Glorioso contratou alguns nomes para o segundo semestre e modificou o elenco. Chegaram Warleson (goleiro), Batista (goleiro), Monzón (zagueiro), Paulinho (lateral-esquerdo), Domingos (volante) e Pereira (centroavante). Em contrapartida, saíram jogadores como Neto (goleiro), Linck (goleiro) e Bastos (zagueiro).

Nesta sexta-feira, no Espaço Lonier, o elenco retoma as atividades. Pantaleão, Allan e Júnior Santos estão em processo de recuperação de lesões. Do trio, o último tem o estágio mais evoluído e com grandes chances de pintar entre os relacionados para o Clássico Vovô.

“Tenho dito aos meus atletas e volto a dizer: não adianta nós olharmos para a tabela, porque isto já está tudo muito junto. Adianta sim: nós cansarmos o jogo. Três pontos, três pontos, três pontos. E é o que nós vamos agora buscar ou tentar buscar contra o próximo adversário, contra o Fluminense. Perdemos o Huguinho por amarelo, pelo menos o há de jogar. Outros, começaremos com outros. Mas vamos preparar para o próximo ciclo que vai ser duro”, comentou o técnico de Miranda do Corvo.

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