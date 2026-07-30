Sinisterra viaja à Finlândia para operar com médico de Militão

O atacante Sinisterra, do Cruzeiro, vai viajar para a Finlândia nos próximos dias para passar por uma cirurgia na coxa esquerda. Em comum acordo com a diretoria e a comissão técnica da Raposa, o jogador escolheu o médico especialista Lasse Lempainen para realizar o procedimento cirúrgico, agendado para a próxima semana. Logo após a conclusão da operação em território europeu, o atleta retornará ao Brasil para iniciar todo o processo de reabilitação física junto aos profissionais do departamento médico mineiro.

A diretoria do Cruzeiro informou que Lasse Lempainen é considerado uma referência mundial no tratamento de lesões complexas na região da coxa. O atacante colombiano sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda durante o confronto contra o Botafogo, no último domingo (26). O clube avaliou o problema clínico como de alta complexidade. Por conta da gravidade da ruptura, o prazo estimado para que Sinisterra reúna condições de voltar aos gramados pode chegar a seis meses.

Histórico de sucesso do especialista e drama de Sinisterra

O médico finlandês ganhou enorme projeção no meio esportivo recentemente ao conduzir o tratamento de outras estrelas do futebol internacional. Lasse Lempainen foi o responsável direto pela cirurgia do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O defensor sofreu uma ruptura no tendão proximal do músculo bíceps femoral da perna esquerda no início deste ano. O sucesso na recuperação do atleta madrilenho pesou na escolha do atacante celeste.

Desde que desembarcou na Toca da Raposa, Sinisterra vem enfrentando dificuldades crônicas para engrenar uma sequência devido a problemas físicos. O jogador já acumula quatro lesões musculares desde sua chegada, sendo duas em cada coxa. O primeiro contratempo ocorreu no fim de setembro do ano passado, com um estiramento na coxa direita. Em outubro, logo após retornar aos campos saindo do banco de reservas por duas partidas, o atleta sofreu uma nova lesão muscular, desta vez na coxa esquerda.

Sequência de lesões atrapalha trajetória no Cruzeiro

Sinisterra chegou a receber oportunidades importantes nas competições eliminatórias, mas acabou prejudicado pelo desgaste físico. Ele foi a grande surpresa entre os titulares escolhidos para o jogo decisivo contra o Corinthians, válido pela Copa do Brasil, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir dores decorrentes de um edema muscular na coxa esquerda. A mais recente havia acontecido em fevereiro, durante o jogo contra o Mirassol.

A ausência prolongada do ponta força a comissão técnica do Cruzeiro a buscar soluções imediatas dentro do elenco para manter o rendimento ofensivo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Os profissionais de fisioterapia do clube já preparam a estrutura da Toca da Raposa para receber o jogador após o retorno da Finlândia, organizando um cronograma de exercícios específicos para acelerar a cicatrização do tendão operado.

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