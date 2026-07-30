Uefa pode criar Copa do Mundo própria em meio à batalha com a Fifa, diz jornal

A tensão sem precedentes entre Uefa e Fifa ganha um novo capítulo. De acordo com o jornal britânico The Sun, a entidade que comanda o futebol europeu estuda ressuscitar um antigo projeto para criar uma competição mundial de seleções própria. Ela seria posta em prática caso a Fifa mantenha o plano de comercializar parte dos direitos da Copa do Mundo por meio de investidores privados.

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Segundo a publicação, a Uefa trata a iniciativa como um plano alternativo diante do impasse envolvendo a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de criar uma empresa para administrar os principais torneios da entidade e vender participações a fundos de investimento. O projeto, inclusive, prevê uma distribuição de recursos às 211 associações nacionais filiadas à Fifa. Cada uma poderia receber cerca de 30 milhões de libras (R$ 204,9 milhões) entre pagamento inicial e repasses ao longo de três anos.

Ainda conforme o The Sun, a Uefa considera que a proposta representa uma mudança significativa na gestão comercial da Copa do Mundo. Por isso, as 55 federações filiadas à entidade europeia aprovaram, de forma unânime, uma posição contrária ao plano e ameaçam deixar de disputar competições organizadas pela Fifa caso ele seja levado adiante.

Mundial de Clubes ‘engavetou’ ideia

Assim, a Uefa teria voltado a discutir uma ideia apresentada originalmente em 2017. A Global Nations League seria um torneio que reuniria seleções de diferentes confederações em um formato de fases classificatórias e uma etapa final. A proposta previa quatro torneios paralelos em quatro países diferentes, com oito países cada. Avançariam para as quartas de final os dois primeiros de cada torneio.

O projeto, porém, acabou arquivado na época após a Fifa concentrar esforços na expansão do Mundial de Clubes, que acabou disputado em 2025, mas voltou à pauta como alternativa caso a crise institucional se agrave.

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