Nos pênaltis, Boca Juniors supera O’Higgins e está nas oitavas da Sul-Americana

Apesar das dificuldades, deu Boca Juniors contra o O’Higgins, nesta quinta-feira (30), em duelo pelos playoffs da Sul-Americana. Enquanto os chilenos venceram por 1 a 0 no tempo regulamentar, a representação argentina foi mais efetiva nas penalidades e se colocou nas oitavas de final para encarar o Recoleta.

Posturas agressivas, mas…

Nos primeiros 15 minutos da partida, o Boca exerceu marcação de linhas altas e, com troca de passes envolvente, complicou a vida do O’Higgins. Especialmente, em jogadas pelo lado esquerdo do ataque. Depois desse período, o time da casa se arrumou na questão tática e também na precisão dos toques. Algo que, consequentemente, fez La Celeste crescer de produção e equilibrar em volume de jogo.

Fato é que, apesar dessa troca de dominância, a etapa inicial do jogo em Rancagua só teve um lance de real perigo de gol, já nos acréscimos. Em bola cortada parcialmente pela zaga do Boca Juniors, a pelota sobrou para Martín Sarrafiore que encheu o pé e a viu passar perto do ângulo esquerdo do goleiro Alvaro Montero.

Euforia e tudo igual no agregado

O tempo complementar teve panorama desenhado desde o primeiro minuto onde haviam (muito) mais disputas de bola do que lances plásticos. E, em meio as dificuldades, a equipe da casa se valeu de um erro boquense para abrir a contagem. Após cobrança de lateral, o zagueiro Nicolás Figal desviou pra trás em “assistência” onde Francisco González bateu firme para superar Montero.

Momentos de tensão e alívio boquense

A equipe do O’Higgins até tentou se aproveitar da empolgação pós-gol para buscar a classificação no tempo normal. Todavia, quem teve oportunidades claras de marcar foi o Boca. Nesse sentido, o travessão e o arqueiro Omar Carabalí (com duas defesas sensacionais) foram determinantes para a definição da vaga acontecer via penalidades máximas.

Na hora de decidir, o Boca Juniors se mostrou mais eficiente. Enquanto Tomás Aranda errou a batida do lado argentino, Thiago Vecino mandou por sobre o gol e Pavez Muñoz parou em grande intervenção de Alvaro Montero. Com isso, a cobrança convertida de Lautaro Blanco determinou a classificação dos visitantes em Rancagua.

O’HIGGINS 1 x 0 BOCA JUNIORS

Copa Sul-Americana – Playoffs (jogo de volta)

Data e horário: 30/07/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: El Teniente, em Rancagua (CHI)

Gols: González (27’/2°T) (1-0)

O’HIGGINS: Carabalí; Faúndez, Robledo, Brizuela e Pavez Muñoz; Ogaz, Leiva (Avilés, 34’/2°T), González, Rabello (Yáñez, 17’/2°T) e Sarrafiore (Vecino, 34’/2°T); Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Figal, Ayrton Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado e Aranda; Villa (Flores, 12’/2°T) e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Jhon Leon (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Cartões Amarelos: Avilés, Faúndez (OHI); Lozano, Figal, Paredes, Flores (BOC)

Cartões Vermelhos: –



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