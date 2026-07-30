Com gol de Matheus Pereira, Cruzeiro vence o Coritiba no Couto Pereira

Noites geladas em Curitiba são corriqueiras, mas o motivo do “frio” desta quinta-feira atende pelo nome de Matheus Pereira. O camisa 10 do Cruzeiro foi o responsável por marcar o belo e solitário gol que deu a vitória por 1 a 0 do Cabuloso sobre o Coritiba, no Couto Pereira, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.
Com o resultado, o Cruzeiro se reabilita após a derrota em casa para o Botafogo na rodada passada, e chega ao 7º lugar na tabela, com 30 pontos conquistados. Por outro lado, o Coritiba está na 11ª colocação, com 27 pontos.
LEIA MAIS: Sport analisa a contratação de Tiquinho Soares, ex-Santos
Primeiro tempo de poucas chances
Os 45 minutos iniciais no Couto Pereira foram de poucas oportunidades de gols, muito por conta das boas atuações defensivas das equipes. Por um lado, o Cruzeiro dominava a posse de bola e tentava criar mais oportunidades no setor ofensivo. Matheus Pereira, principalmente, foi quem teve a maior iniciativa de jogo. Do outro lado, o Coritiba apostou em um jogo de transição e contra-ataque, sempre acionando Ronier e Pedro Rocha. Contudo, nenhum dos ataques mostrou a inspiração necessária para abrir o placar.
Cruzeiro cresce no jogo
Na etapa final, o Cruzeiro voltou melhor e logo no primeiro minuto obrigou o goleiro Pedro Morisco fez uma bela defesa em uma finalização de Willian. Pouco tempo depois, foi a vez de Felipe Moraes, praticamente na linha da pequena área, com o gol vazio, finalizar por cima do gol e desperdiçar a melhor oportunidade do Cruzeiro na partida até então.
O toque do craque!
E não demorou muito para o Cruzeiro abrir o placar na partida. O gol da vitória da Raposa veio justamente dos pés de dois dos seus principais jogadores, Gerson e Matheus Pereira. Aos 21 minutos, Gerson encontrou um lindo cruzamento pela esquerda e a bola caiu nos pés de Matheus Pereira. De primeira, o camisa 10 finalizou com estilo, sem chances para Pedro Morisco.
Três pontos para o Cabuloso
Em vantagem no placar, o Cruzeiro deu a bola para o Coritiba, que apesar de jogar em casa, não teve forças para buscar o empate na técnica, e tentou na base da empurrância. Desse modo, a Raposa aproveitou os espaços e esteve muito perto de aumentar quando Bruno Rodrigues saiu cara a cara com Pedro Morisco, mas acabou errando passe para Matheus Pereira. Mesmo assim, o lance não fez falta e os três pontos ficaram com o time mineiro.
CORITIBA 0x1 CRUZEIRO
Brasileirão 2026 – 21ª rodada
Data: 30/7/2026, quinta-feira, 21h30 (de Brasília)
Local: Couto Pereira, Coritiba (PR)
Público presente: 18.929 pessoas
Gols: Matheus Pereira (21’/2T, 0-1)
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo (Felipe Jonathan, 20’/2T); Thiago Santos (Tissi, 9’/2T), Sebas Gomez (Ocampo, 34’/2T) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Keno, 34’/2T) e Pedro Rocha (Rodrigo Rodrigues, 20’/2T). Técnico: Fernando Seabra.
CRUZEIRO: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba, 40’/2T); Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique, 24’/2T) e Matheus Pereira; Felipe Moraes (Kenji, 15’/2T), Arroyo (Marquinhos, 25’/2T) e Kaio Jorge (Bruno Rodrigues, 40’/2T). Técnico: Arthur Jorge.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Thiago Santos (COR); Matheus Henrique (CRU)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.