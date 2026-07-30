Gaviões da Fiel protesta contra diretoria e acusa Corinthians de censura

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, promoveu um forte protesto contra a atual diretoria do clube na noite desta quinta-feira (30). As manifestações ocorreram nas arquibancadas da Neo Química Arena, minutos antes do empate contra o Athletico-PR, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O movimento expôs o descontentamento com os rumos administrativos da instituição, abordando temas delicados que vêm inflamando os bastidores políticos do Parque São Jorge nos últimos meses.

O episódio ganhou contornos de crise institucional antes mesmo do apito inicial devido a um forte impasse logístico nos portões de acesso. Os funcionários encarregados pela segurança e operação do estádio barraram a entrada de todo o material levado pelos torcedores, sob a alegação de que não haviam recebido nenhum comunicado formal da diretoria autorizando a exibição das mensagens. A postura gerou imediata revolta e acusações graves por parte da liderança da organizada.

Acusações de censura por parte do Corinthians

Os órgãos de segurança pública haviam dado o aval técnico para os adereços, o que aumentou o desgaste entre os torcedores e a administração do estádio. Após momentos de intensa tensão nos corredores internos do complexo esportivo, os funcionários reviram as ordens e liberaram a entrada das faixas para o interior do estádio. Os torcedores estenderam os materiais nas arquibancadas do setor destinado às organizadas pouco antes de a bola rolar.

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Cobranças financeiras e os alvos do protesto

Sem dúvida, as mensagens escritas no tecido expuseram o tamanho da insatisfação com a crise financeira enfrentada pelo Corinthians. Entre as principais frases de protesto exibidas nas arquibancadas estavam dizeres como “Basta de amadorismo”, “Transfer ban. Até quando?” e “Bilhões em dívidas, zero de vergonha!”. A saber, os manifestantes protestaram contra o bloqueio de registros de atletas imposto pela Fifa e exigiram maior transparência dos gestores.

A ala política do Parque São Jorge também virou alvo direto das manifestações. Uma das faixas exibiu uma equação matemática para criticar a estrutura de poder da agremiação:

“Liminar + Cori + vitalícios + Stábile = – R$ 3 bi”.

O protesto mirou o Conselho de Orientação (Cori) e o presidente do órgão, Osmar Stábile, evidenciando o racha entre as correntes políticas e a arquibancada enquanto as dívidas acumuladas do clube seguem sufocando o planejamento esportivo da temporada.

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