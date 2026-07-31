Casemiro exalta Messi como “Deus do futebol” e faz desabafo sobre a Copa

O Inter Miami apresentou oficialmente o volante Casemiro como seu novo reforço na noite desta quinta-feira (30). Livre no mercado após encerrar o seu vínculo com o Manchester United, o experiente meio-campista de 34 anos recusou propostas da Itália e de outros centros para assinar com a equipe norte-americana. Logo em suas primeiras declarações com a nova camisa, o atleta brasileiro agitou os bastidores ao rasgar elogios a Lionel Messi, seu antigo rival nos tempos de Real Madrid e Barcelona.

O volante se derreteu pelo talento do novo companheiro de equipe e o colocou no topo da história do esporte. Casemiro destacou a dificuldade que tinha para enfrentar o camisa 10 da Argentina no futebol europeu. Ele celebrou a oportunidade de atuar ao lado do astro na Major League Soccer (MLS):

“A quantidade de problemas que o Messi me deu. É claro que eu sonhava em jogar com ele, sempre quis jogar com os melhores. Eu nunca conseguia pará-lo, sempre precisava da ajuda dos meus companheiros de equipe. Estou muito feliz por estar agora ao lado dele e quero continuar conquistando títulos com ele. Quero aproveitar estar ao lado dele, ajudá-lo e torná-lo ainda maior. Ele é um dos deuses do futebol, se não for o próprio Deus do futebol, e quero ajudar”.

Casimiro desabafa sobre Haaland e eliminação na Copa

O novo reforço do Inter Miami também abriu o coração ao comentar a recente campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O Brasil se despediu do torneio nas oitavas de final após sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Noruega. Casemiro enalteceu a qualidade do centroavante Erling Haaland, autor dos dois gols escandinavos na partida. Ele admitiu o forte impacto emocional provocado pela queda precoce em sua última participação no torneio:

“O que aconteceu na Copa do Mundo… estamos falando de uma equipe que tem um dos melhores camisas 9 do mundo, o Haaland, e ele marcou duas vezes. Dói falar sobre a Copa do Mundo porque, no fim das contas, era um sonho que eu tinha na minha carreira. Mas tenho a sorte de ter disputado três Copas do Mundo pelo Brasil, o que é incrível, porque quando era criança nunca sonhei que isso aconteceria. Aproveitei muito”.

Foco total na MLS e parceria com Suárez

Casemiro fez questão de virar a página da Seleção Brasileira para focar exclusivamente nos desafios com a equipe da Flórida. Ele chega para encorpar um elenco repleto de estrelas consagradas, que já conta com nomes de peso como Luis Suárez e Sergio Busquets. O meio-campista demonstrou ambição em sua chegada e reforçou a sua mentalidade competitiva para buscar taças em solo americano:

“A Copa do Mundo já passou e agora estou no Miami, e quero vencer aqui. Para mim, sem dúvida, estou vindo para jogar com o melhor jogador de todos os tempos. Quero aproveitar, quero ajudá-lo a continuar vencendo, porque ele é um vencedor. Outro jogador está chegando e também quer vencer, quer competir. No fim, ganhar e perder estão muito próximos, mas queremos competir… Estou onde quero estar na MLS. Saí do United como agente livre, tive opções na Itália e em outros clubes e lugares, mas estou onde quero estar”.

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