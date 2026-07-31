Matheus Pereira valoriza atuação do Cruzeiro contra o Coritiba: “Evoluindo e crescendo”

Em dois jogos na noite de quinta-feira de Brasileirão, apenas um jogador balançou as redes: Matheus Pereira. O camisa 10 do Cruzeiro foi o autor do gol que garantiu a vitória por 1 a 0 do Cabuloso sobre o Coritiba, no Couto Pereira, e fez a equipe saltar para a sétima colocação na tabela, com 30 pontos.

Após o apito final, Matheus Pereira celebrou a vitória do Cruzeiro fora de casa, e destacou a fase artilheira que tem vivido recentemente – marcou três gols nos últimos três jogos que fez no Brasileirão.

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“Primeiramente, quero dar glória a Deus. A gente sabia que seria um jogo difícil, tínhamos que aproveitar as oportunidades. Tivemos algumas chances no primeiro tempo. Eu mesmo tive duas, e não fiz. Mas acho que o nosso coletivo está muito bem. Temos que ressaltar o coletivo”, iniciou MP, que emendou:

“O gol foi meu, mas poderia ter sido outro. O time trabalhou bem as jogadas, construiu, criou jogadas importantes e foi muito bem nos equilíbrios defensivos, porque era muito importante. O Coritiba é um time de contra-ataque, que aproveita bem esses contra-ataques, mas estivemos super bem”, destacou.

Por fim, Matheus Pereira valorizou também o trabalho coletivo que a equipe tem feito nas últimas partidas. O camisa 10 do Cruzeiro admitiu que enxerga uma grande evolução da equipe com Artur Jorge, e que o objetivo é seguir melhorando.

“Estou feliz por poder fazer um gol e ajudar o time, mas o mais importante é que o time está a cada dia melhor, evoluindo e crescendo. Isso é o mais importante”, finalizou.

O próximo compromisso do Cruzeiro agora é pela Copa do Brasil. No domingo, dia 2, o Cabuloso visita a Chapecoense, na Arena Condá, pelo jogo de ida das oitavas de final do mata-mata nacional, às 18h30 (de Brasília).

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