Oitavas de final da Sul-Americana 2026: veja os confrontos e chaveamento

A Conmebol definiu todos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026 após o encerramento da fase de playoffs na noite desta quinta-feira (30). Com as classificações de Bolívar, Santa Fe e Boca Juniors nos últimos jogos da rodada, o chaveamento rumo à grande final está oficialmente desenhado. As partidas de ida e volta do mata-mata acontecerão nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto, com datas específicas e horários pendentes de confirmação pela entidade máxima do futebol sul-americano.

O futebol brasileiro manteve uma forte representação na disputa pelo título continental, embora tenha sofrido uma baixa. O Grêmio acabou eliminado nos playoffs, tornando-se o único representante do país a se despedir precocemente nesta fase. Por outro lado, Atlético, São Paulo e Botafogo garantiram suas vagas de forma direta durante a fase de grupos, enquanto Vasco, Santos e Red Bull Bragantino precisaram superar a fase eliminatória prévia para chancelar o passaporte.

O caminho até a grande final da Sul-Americana

As oitavas de final colocarão frente a frente dois clubes da Série A: Red Bull Bragantino e Atlético medem forças em um mata-mata que promete acirrar os ânimos no Brasil. O regulamento da competição determina que os times que avançaram diretamente da fase de grupos (listados à direita na tabela abaixo) possuem o direito de mandar o segundo jogo decisivo dentro de seus domínios, sob o apoio de suas respectivas torcidas.

O chaveamento desenhado pela Conmebol também aponta para a possibilidade de novos clássicos do futebol brasileiro nas etapas seguintes. Caso o Santos supere o seu adversário equatoriano e o vencedor do duelo entre a equipe paulista e o time mineiro avance, um novo confronto caseiro ocorrerá nas quartas de final. Do outro lado da chave, o Botafogo cruza o continente para pegar o Cienciano, do Peru, mantendo o sonho do título vivo na temporada.

Jogo de Ida (Mando do 1º Time) X Jogo de Volta (Decide em Casa) Boca Juniors (ARG) vs Deportivo Recoleta (PAR) Bolívar (BOL) vs São Paulo Santa Fé (COL) vs River Plate (ARG) Vasco vs Olimpia (PAR) RB Bragantino vs Atlético-MG Santos vs Macará (EQU) Tigre (ARG) vs Montevideo City Torque (URU) Cienciano (PER) vs Botafogo

Valores astronômicos na briga pela taça

Além da glória esportiva no continente, a Copa Sul-Americana de 2026 distribui uma recompensa financeira histórica para os cofres dos clubes participantes. As equipes que carimbaram a vaga nas oitavas de final faturaram uma bonificação imediata de pouco mais de R$ 3 milhões. O investimento visa valorizar a competitividade técnica do torneio em comparação com as edições passadas.

A Conmebol aplicou um reajuste significativo para a grande final em jogo único, agendada para o dia 21 de novembro. O campeão desta temporada embolsará 10 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões) apenas pelo título do confronto decisivo, um salto expressivo em relação aos 6,5 milhões de dólares pagos em 2025. No acumulado total das fases, o vencedor da competição pode arrecadar mais de 12,9 milhões de dólares (superior a R$ 70 milhões).

Fase do Torneio Valores da Cota Classificação às Oitavas ~ R$ 3 milhões Título da Grande Final US$ 10 milhões (~ R$ 50 milhões) Acumulado Máximo Potencial US$ 12,9 milhões (+ R$ 70 milhões)

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