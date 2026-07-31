Oitavas de final da Sul-Americana 2026: veja os confrontos e chaveamento

A Conmebol definiu todos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026 após o encerramento da fase de playoffs na noite desta quinta-feira (30). Com as classificações de Bolívar, Santa Fe e Boca Juniors nos últimos jogos da rodada, o chaveamento rumo à grande final está oficialmente desenhado. As partidas de ida e volta do mata-mata acontecerão nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto, com datas específicas e horários pendentes de confirmação pela entidade máxima do futebol sul-americano.
O futebol brasileiro manteve uma forte representação na disputa pelo título continental, embora tenha sofrido uma baixa. O Grêmio acabou eliminado nos playoffs, tornando-se o único representante do país a se despedir precocemente nesta fase. Por outro lado, Atlético, São Paulo e Botafogo garantiram suas vagas de forma direta durante a fase de grupos, enquanto Vasco, Santos e Red Bull Bragantino precisaram superar a fase eliminatória prévia para chancelar o passaporte.
O caminho até a grande final da Sul-Americana
As oitavas de final colocarão frente a frente dois clubes da Série A: Red Bull Bragantino e Atlético medem forças em um mata-mata que promete acirrar os ânimos no Brasil. O regulamento da competição determina que os times que avançaram diretamente da fase de grupos (listados à direita na tabela abaixo) possuem o direito de mandar o segundo jogo decisivo dentro de seus domínios, sob o apoio de suas respectivas torcidas.
O chaveamento desenhado pela Conmebol também aponta para a possibilidade de novos clássicos do futebol brasileiro nas etapas seguintes. Caso o Santos supere o seu adversário equatoriano e o vencedor do duelo entre a equipe paulista e o time mineiro avance, um novo confronto caseiro ocorrerá nas quartas de final. Do outro lado da chave, o Botafogo cruza o continente para pegar o Cienciano, do Peru, mantendo o sonho do título vivo na temporada.
|Jogo de Ida (Mando do 1º Time)
|X
|Jogo de Volta (Decide em Casa)
|Boca Juniors (ARG)
|vs
|Deportivo Recoleta (PAR)
|Bolívar (BOL)
|vs
|São Paulo
|Santa Fé (COL)
|vs
|River Plate (ARG)
|Vasco
|vs
|Olimpia (PAR)
|RB Bragantino
|vs
|Atlético-MG
|Santos
|vs
|Macará (EQU)
|Tigre (ARG)
|vs
|Montevideo City Torque (URU)
|Cienciano (PER)
|vs
|Botafogo
Valores astronômicos na briga pela taça
Além da glória esportiva no continente, a Copa Sul-Americana de 2026 distribui uma recompensa financeira histórica para os cofres dos clubes participantes. As equipes que carimbaram a vaga nas oitavas de final faturaram uma bonificação imediata de pouco mais de R$ 3 milhões. O investimento visa valorizar a competitividade técnica do torneio em comparação com as edições passadas.
A Conmebol aplicou um reajuste significativo para a grande final em jogo único, agendada para o dia 21 de novembro. O campeão desta temporada embolsará 10 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões) apenas pelo título do confronto decisivo, um salto expressivo em relação aos 6,5 milhões de dólares pagos em 2025. No acumulado total das fases, o vencedor da competição pode arrecadar mais de 12,9 milhões de dólares (superior a R$ 70 milhões).
|Fase do Torneio
|Valores da Cota
|Classificação às Oitavas
|~ R$ 3 milhões
|Título da Grande Final
|US$ 10 milhões (~ R$ 50 milhões)
|Acumulado Máximo Potencial
|US$ 12,9 milhões (+ R$ 70 milhões)
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