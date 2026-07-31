Artur Jorge rasga elogios ao Cruzeiro após vitória: “Perto da excelência”

Depois de perder para o Botafogo em casa na rodada passada, o Cruzeiro voltou a vencer no Brasileirão. Nesta quinta (30), o Cabuloso foi até o Paraná e saiu com os três pontos da partida diante do Coritiba, no Couto Pereira. Com gol de Matheus Pereira, a Raposa venceu por 1 a 0 e subiu para a 7ª colocação na tabela, com 30 pontos.

A atuação do Cruzeiro no Couto Pereira foi motivo de muitos elogios por parte do técnico Artur Jorge após o apito final. O treinador valorizou a forma com que os jogadores colocaram em prática o plano de jogo, e afirmou que o desempenho do seu time foi algo perto da “excelência”.

“Em relação ao jogo e à vitória, foi consequência daquilo que foi o comportamento e o trabalho dos jogadores. Foi uma equipe que se mostrou forte desde o primeiro minuto, para tentar controlar o jogo, ser dominante, para poder ter a capacidade de tirar a bola do adversário e ter o nosso momento ofensivo com a construção e a qualidade que o jogo podia”, iniciou o português, que seguiu seu pensamento:

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“Quando é esse o comportamento dos jogadores e com todo o verdadeiro sentido de equipe, em que encararam esse jogo com o cumprimento do plano de jogo perto da excelência, acabamos por conseguir o resultado que queríamos. Era exatamente isso que viemos aqui fazer”, analisou Artur Jorge.

O treinador português seguiu elogiando a atuação do seu time e fez questão de classificar a vitória como “justíssima”, principalmente em relação ao controle da partida no Couto Pereira.

“Fomos uma equipe extremamente combativa. A vitória é justíssima. Fomos uma equipe claramente dominante nos 90 minutos. Permitimos uma reação ao nosso adversário depois de termos feito o gol. Mas em nada altera aquilo que é o comportamento de uma equipe que veio para ganhar e se comportou dessa forma”, finalizou.

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