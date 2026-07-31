Diniz preserva peças, mas Corinthians deve ter baixas importantes contra o Internacional

O Corinthians entrou em campo contra o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma formação bastante modificada. De olho no duelo decisivo diante do Internacional, pela Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz optou por preservar alguns titulares e mandou a campo uma equipe repleta de reservas na Neo Química Arena.

Mesmo com as mudanças, o Timão conseguiu equilibrar a partida e criou boas oportunidades principalmente no segundo tempo, após as entradas de jogadores que figuram entre os titulares. No entanto, o empate sem gols trouxe uma preocupação maior para a sequência da temporada. Afinal, Yuri Alberto e Zakaria Labyad deixaram o gramado com dores.

O atacante foi o principal susto da noite. O camisa 9 entrou na etapa final para aumentar o poder ofensivo da equipe, mas deixou o gramado aos 32 minutos após sentir dores na parte posterior da coxa direita. O centroavante caiu no campo, indicou uma possível fisgada e saiu de maca, chorando, em uma cena que preocupou comissão técnica e torcida.

Antes dele, Labyad também precisou deixar o jogo mais cedo. O marroquino sofreu uma torção no joelho ainda no primeiro tempo e não conseguiu retornar para a partida. O Corinthians ainda aguarda avaliações médicas para saber a gravidade dos problemas e o tempo de recuperação dos atletas, que podem ficar de fora contra o Colorado.

Vale lembrar que a equipe paulista já não pode contar com duas peças para o sistema ofensivo. Afinal, Vitinho lesionou no menisco do joelho esquerdo, enquanto Memphis Depay segue de férias e negocia a renovação de contrato. Pedro Raul, por sua vez, também está fora, com dores no púbis.

+ LEIA MAIS: Corinthians atrasa envio do contrato, e Memphis Depay adia retorno ao Brasil

Críticas ao gramado da Neo Química

Durante a coletiva de imprensa, Fernando Diniz voltou a criticar o gramado da Neo Química Arena. Na visão do comandante alvinegro, o atual campo é o pior desde a inauguração do estádio do clube paulista. Nesse sentido, na pausa para a Copa do Mundo, o clube optou pela troca do gramado para o segundo semestre, o que incluiu a limpeza e a escovação das fibras sintéticas.

“É frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. Eu não sou especialista em campo, mas este é o pior gramado desde que a Arena foi construída e inaugurada. Se o campo fosse ficar desse forma, tinham que ter avisado. Tinham que avisar da areia, que estaria perigoso”, frisou.

“Hoje teve cinco com joelho ralado. Pode prender e machucar. Diretoria está cobrando. Todo mundo vindo aqui. O campo não estava nem melhor do que quinta passada. O campo não está melhor. Pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para entregar o campo como o Corinthians sempre teve.”, afirmou.

A situação aumenta a dor de cabeça de Fernando Diniz às vésperas de um confronto decisivo. O Corinthians enfrenta o Internacional no próximo domingo (2), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.