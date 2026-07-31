Pedro Emanuel destaca exigência da torcida do Vasco após alívio em primeira vitória

O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, respira aliviado após conquistar, enfim, a primeira vitória em quatro partidas no comando da equipe cruz-maltina. De quebra, o comandante assegurou a classificação do time carioca para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, apesar de enfrentar um cenário de muita pressão.

No entanto, a cobrança se consolidou como um combustível para os desafios cotidianos do treinador recém-chegado a São Januário. Durante a entrevista, ele demonstrou satisfação com a maneira como os torcedores vascaínos exigem constantemente do elenco e da instituição por resultados mais expressivos.

“Sei que a nossa torcida é exigente, eu admito isso e gosto. Agora, também sei que é importante apoiarmos todos os nossos jogadores. Aqueles que estão melhores e principalmente aqueles que estão piores. Eu já passei por isso. É difícil quando estamos com a autoestima em baixa, nos sentimos fragilizados. Errar, todos vamos errar. Futebol é um jogo de erros. Um passe, um gol, uma falha que vai permitir alguma coisa ao adversário. Temos que viver com isso”, celebrou.

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Desta vez, a equipe medirá forças contra o Fluminense no Estádio do Maracanã, às 17h30 (de Brasília), no confronto inaugural válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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