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Pedro Emanuel destaca exigência da torcida do Vasco após alívio em primeira vitória

Pedro Emanuel destaca exigência da torcida do Vasco após alívio em primeira vitória
Pedro Emanuel destaca exigência da torcida do Vasco após alívio em primeira vitória -

O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, respira aliviado após conquistar, enfim, a primeira vitória em quatro partidas no comando da equipe cruz-maltina. De quebra, o comandante assegurou a classificação do time carioca para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, apesar de enfrentar um cenário de muita pressão.

No entanto, a cobrança se consolidou como um combustível para os desafios cotidianos do treinador recém-chegado a São Januário. Durante a entrevista, ele demonstrou satisfação com a maneira como os torcedores vascaínos exigem constantemente do elenco e da instituição por resultados mais expressivos.

“Sei que a nossa torcida é exigente, eu admito isso e gosto. Agora, também sei que é importante apoiarmos todos os nossos jogadores. Aqueles que estão melhores e principalmente aqueles que estão piores. Eu já passei por isso. É difícil quando estamos com a autoestima em baixa, nos sentimos fragilizados. Errar, todos vamos errar. Futebol é um jogo de erros. Um passe, um gol, uma falha que vai permitir alguma coisa ao adversário. Temos que viver com isso”, celebrou.

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Desta vez, a equipe medirá forças contra o Fluminense no Estádio do Maracanã, às 17h30 (de Brasília), no confronto inaugural válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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