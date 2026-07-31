Jardim completa 25 jogos de Flamengo em momento de pressão

Dono de um dos principais elencos da América do Sul, o Flamengo não vem agradando seu torcedor em 2026. Com resultados ruins consecutivos, o atual treinador, Leonardo Jardim – contratado em março para substituir Filipe Luís -, vive seu momento de maior pressão logo após completar 25 partidas no comando do Rubro-Negro.

Ao chegar após a saída de Filipinho, o nome do português era quase uma unanimidade entre os torcedores do Fla. Afinal, logo em seu primeiro contato com o futebol brasileiro, levou o Cruzeiro a excelentes resultados, com a terceira colocação do Brasileirão e a chegada à semifinal da Copa do Brasil. Assim, surgia como um dos nomes preferidos para assumir o estrelado elenco do Flamengo.

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Início no Flamengo foi arrasador

Sua estreia, dia 8 de março, parecia um prenúncio de uma boa passagem. Isso porque sua primeira partida coroou seu primeiro troféu em solo brasileiro. Foi na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no Maracanã. Em jogo único, o Fla venceu nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal, erguendo o estadual pela 40ª vez.

O namoro parecia que viraria casamento, já que o time perdeu apenas uma partida nas 16 primeiras do comandante. Foi para o Red Bull Bragantino, dia 2 de abril, pela nona rodada do Brasileirão, por 3 a 0. Antes, vitórias contundentes sobre Cruzeiro, Botafogo e Remo, todas pelo torneio nacional.

A segunda derrota, porém, colocou um peso grande sob as costas de Jardim. Após vencer por 2 a 1 na ida contra o Vitória, pela fase de 16 avos da Copa do Brasil, a equipe sucumbiu no Barradão, em Salvador (BA), e levou o 2 a 0, dando adeus ao sonho do hexa precocemente. Tal revés ocorreu no dia 14 de maio, aliás.

Derrota para o Palmeiras e estilo de jogo ampliam desconfiança

A bronca ainda não era tão grande, já que o time seguia vivo na luta pelo título do Brasileirão e da Libertadores. Nove dias depois, porém, um novo duro golpe: derrota em pleno Maracanã por 3 a 0 para o Palmeiras, que findou uma sequência histórica do Fla contra o rival paulista. A última vitória dos palmeirenses com mando do Flamengo fora há dez anos, em 2016, pela sexta rodada do Brasileirão.

Com o resultado, a equipe carioca se viu um pouco afastada da briga pelo título, mas ainda estava a alcance do Palmeiras. Com os dois tropeços diante de São Paulo e Internacional (ambos por 1 a 1), a distância, no entanto, subiu para oito pontos, com o troféu ficando cada vez mais longe.

Além disso, outro quesito levantado por torcedores após tais partidas é acerca do estilo de jogo implementado por Jardim. Com Filipe Luís, o Flamengo apresentava não só uma pressão pós-perda eficiente, como dominava a posse de bola e criava chances de gols, ao mesmo tempo em que sabia se defender lá atrás. Jardim, por outro lado, apresentou um estilo mais reativo em sua campanha com o Cruzeiro, sem conseguir reproduzir este estilo, tampouco o de Filipe. Agora, os torcedores ficam na dúvida e demonstram desconfiança. Afinal, após 25 jogos, com 15 vitórias, sete empates e três derrotas (69,3% de aproveitamento), qual é o Flamengo de Leonardo Jardim?

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