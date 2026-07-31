ASSINE JÁ!
Jogada10

Jardim completa 25 jogos de Flamengo em momento de pressão

Jardim completa 25 jogos de Flamengo em momento de pressão
Jardim completa 25 jogos de Flamengo em momento de pressão -

Dono de um dos principais elencos da América do Sul, o Flamengo não vem agradando seu torcedor em 2026. Com resultados ruins consecutivos, o atual treinador, Leonardo Jardim – contratado em março para substituir Filipe Luís -, vive seu momento de maior pressão logo após completar 25 partidas no comando do Rubro-Negro.

Ao chegar após a saída de Filipinho, o nome do português era quase uma unanimidade entre os torcedores do Fla. Afinal, logo em seu primeiro contato com o futebol brasileiro, levou o Cruzeiro a excelentes resultados, com a terceira colocação do Brasileirão e a chegada à semifinal da Copa do Brasil. Assim, surgia como um dos nomes preferidos para assumir o estrelado elenco do Flamengo.

LEIA MAIS: Flamengo busca renovar com Pulgar em meio a interesse de fora

Início no Flamengo foi arrasador

Sua estreia, dia 8 de março, parecia um prenúncio de uma boa passagem. Isso porque sua primeira partida coroou seu primeiro troféu em solo brasileiro. Foi na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no Maracanã. Em jogo único, o Fla venceu nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal, erguendo o estadual pela 40ª vez.

O namoro parecia que viraria casamento, já que o time perdeu apenas uma partida nas 16 primeiras do comandante. Foi para o Red Bull Bragantino, dia 2 de abril, pela nona rodada do Brasileirão, por 3 a 0. Antes, vitórias contundentes sobre Cruzeiro, Botafogo e Remo, todas pelo torneio nacional.

A segunda derrota, porém, colocou um peso grande sob as costas de Jardim. Após vencer por 2 a 1 na ida contra o Vitória, pela fase de 16 avos da Copa do Brasil, a equipe sucumbiu no Barradão, em Salvador (BA), e levou o 2 a 0, dando adeus ao sonho do hexa precocemente. Tal revés ocorreu no dia 14 de maio, aliás.

Derrota para o Palmeiras e estilo de jogo ampliam desconfiança

A bronca ainda não era tão grande, já que o time seguia vivo na luta pelo título do Brasileirão e da Libertadores. Nove dias depois, porém, um novo duro golpe: derrota em pleno Maracanã por 3 a 0 para o Palmeiras, que findou uma sequência histórica do Fla contra o rival paulista. A última vitória dos palmeirenses com mando do Flamengo fora há dez anos, em 2016, pela sexta rodada do Brasileirão.

Com o resultado, a equipe carioca se viu um pouco afastada da briga pelo título, mas ainda estava a alcance do Palmeiras. Com os dois tropeços diante de São Paulo e Internacional (ambos por 1 a 1), a distância, no entanto, subiu para oito pontos, com o troféu ficando cada vez mais longe.

Além disso, outro quesito levantado por torcedores após tais partidas é acerca do estilo de jogo implementado por Jardim. Com Filipe Luís, o Flamengo apresentava não só uma pressão pós-perda eficiente, como dominava a posse de bola e criava chances de gols, ao mesmo tempo em que sabia se defender lá atrás. Jardim, por outro lado, apresentou um estilo mais reativo em sua campanha com o Cruzeiro, sem conseguir reproduzir este estilo, tampouco o de Filipe. Agora, os torcedores ficam na dúvida e demonstram desconfiança. Afinal, após 25 jogos, com 15 vitórias, sete empates e três derrotas (69,3% de aproveitamento), qual é o Flamengo de Leonardo Jardim?

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas