Chegadas, saídas e transfer ban: A janela de transferência do São Paulo

O São Paulo ainda tem uma série de pendências para resolver nesta janela de transferências. Embora tenha encaminhado reforços e promovido mudanças no elenco, o clube esbarra no transfer ban imposto pela Fifa, que impede o registro de novos jogadores e atrasa os próximos anúncios.

Os casos mais avançados são os do zagueiro Domingos Duarte e do lateral-esquerdo Iago Borduchi. O defensor português, de 31 anos, chega sem custos após o fim de seu vínculo com o Getafe, da Espanha. Já o ala desembarca por empréstimo do Bahia até o fim da temporada.

Apesar dos acordos encaminhados, o São Paulo ainda não pode oficializar as contratações. A diretoria trabalha para quitar a pendência com a Lazio, referente à compra em definitivo do volante Marcos Antonio. Enquanto não resolver a dívida, o clube seguirá impedido pela Fifa de registrar novos atletas.

A situação é diferente da vivida por Victor Sá, Newton e Aurélio Buta. O Tricolor conseguiu anunciar e inscrever os três reforços porque enviou toda a documentação antes da aplicação do transfer ban.

Ao mesmo tempo, o clube também tenta enxugar o elenco. O lateral-esquerdo Enzo Díaz e o atacante Gonzalo Tapia negociam suas saídas e, por isso, sequer vêm sendo relacionados por Dorival Júnior enquanto definem o futuro.

A reformulação já provocou outras baixas. O São Paulo acertou as saídas dos zagueiros Alan Franco, Negrucci, Morerira e Matheus Belém, além do goleiro Young. Além disso, o volante Luan e o lateral-direito Cédric Soares receberam autorização para procurar novos clubes e também podem deixar o Morumbis nos próximos dias, assim como outras joias como os jovens Hugo e Maik.

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