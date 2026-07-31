Melhor visitante é campeão? Palmeiras repete roteiro que decidiu 13 dos últimos 15 Brasileiros

Apenas três dias após perder sua primeira partida em casa no Brasileirão 2026, o Palmeiras reagiu com uma goleada longe de seus domínios. A rápida resposta do líder em contexto adverso e ambiente hostil não foi algo estranho à equipe de Abel Ferreira. Afinal, o Verdão é o melhor visitante da competição, com 72,7% de aproveitamento.

E o histórico dos pontos corridos mostra que predominar em território adversário resulta com frequência na conquista da taça. Em apenas seis das 23 edições do Campeonato Brasileiro nesse formato, implantado em 2003, o campeão não foi o melhor visitante. Nos anos recentes, o dado impressiona mais. Nas últimas 15 edições, em somente duas esse roteiro não prevaleceu.

Com a goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada, o Palmeiras chegou ao sétimo triunfo em 11 jogos como visitante. Isso representa metade das vitórias da equipe na atual competição. O Verdão ainda empatou três vezes e sofreu apenas um revés em estádio alheio, 2 a 1 para o Vasco, de virada, em São Januário, pela 5ª rodada. Já o Flamengo, perseguidor mais próximo, acumula três pontos a menos fora de casa com o mesmo número de partidas.

Na classificação geral, a distância entre líder e vice-líder é de oito pontos (47 a 39), porém o Rubro-Negro tem um jogo a menos. A força do Alviverde fora de casa pode ser ilustrada justamente pelo confronto direto com o Flamengo. No encontro entre as equipes no primeiro turno, o Verdão fez 3 a 0, no Maracanã, pela 17ª rodada. Ademais, esse é o único revés dos cariocas em seus domínios, o que dá a medida do tamanho desse resultado e da força palmeirense como visitante.

Retrospecto nos pontos corridos traz bons sinais

No último fim de semana, o Palmeiras vacilou e permitiu uma pequena aproximação do Flamengo ao perder por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Nubank Parque. A primeira derrota como mandante também encerrou invencibilidade de 14 jogos do Verdão no Brasileirão. No entanto, ao superar o Vitória, no Barradão, três dias depois, a equipe mostrou mais uma vez a força mental, característica marcante do time comandado por Abel Ferreira. Afinal, a equipe baiana, embora lute na parte de baixo da tabela, é a quarta melhor mandante da disputa, com apenas dois reveses em Salvador.

“Para nós era importante vencer, em um campo complicado, voltar a vencer depois do que foi o último jogo na nossa casa. A gente sabia que tinha que vir aqui e conseguir os três pontos e continuar firme na liderança. Estamos satisfeitos, independentemente do decorrer do jogo. Estamos felizes de continuar na liderança e de hoje a gente conseguir voltar a vencer”, destacou o atacante Jhon Arias na saída de campo do Barradão.

A capacidade de se impor fora de casa tem sido quase sempre determinante na era dos pontos corridos. O retrospecto aponta que o campeão tem o melhor aproveitamento nesse quesito na maior parte das vezes. Após haver um equilíbrio nessa estatística nas oito primeiras edições (entre 2003 e 2010), de 2011 para cá apenas duas vezes o melhor visitante não terminou a disputa com o troféu. Uma delas foi justamente no título mais recente do Palmeiras, em 2023, quando o “forasteiro” mais destacado foi o Flamengo.

Em 2025, Verdão também se destacou como visitante

No ano passado, o Palmeiras também foi o melhor visitante, porém o campeão foi o Flamengo. Na campanha do vice-campeonato de 2025, o Verdão fez 35 pontos fora de casa – 11 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 61,4%, significativamente inferior ao que o Verdão ostenta neste ano.

“Procuramos, quer em casa ou fora, manter um padrão similar. Mas sabemos que, quando jogamos fora, os adversários têm energia da torcida, que é vital para um time”, declarou Abel Ferreira em entrevista após jogo de 2025.

Prioridade, Libertadores tem particularidades

A força do Palmeiras como visitante também se expressa na Copa Libertadores. Na fase de grupos deste ano, a equipe não perdeu fora de casa – uma vitória (Sporting Cristal) e dois empates (Cerro Porteño e Junior Barranquilla). Porém, o fato de ter apenas um triunfo destoou dos últimos anos e custou caro na classificação final. Ao contrário de edições anteriores, o Verdão foi o segundo do grupo e não terá a vantagem de decidir em São Paulo nas oitavas de final contra o Cerro Porteño.

Prioridade do clube na temporada, segundo as palavras da presidente Leila Pereira, a Libertadores é um torneio em que o Palmeiras tem retrospecto fabuloso como visitante na era Abel Ferreira. Em 34 jogos, foram apenas quatro derrotas longe de casa, sendo somente duas no exterior (ambas em 2025, para Bolívar e LDU).

Cenário geral no ano segue mesma toada

No ano, incluindo também Paulistão e Copa do Brasil, o Palmeiras tem apenas três derrotas como visitante. Além do revés para o Vasco, no Brasileirão, a equipe foi derrotada por Novorizontino e Botafogo-SP, na primeira fase do estadual. E o título paulista veio justamente com um triunfo fora de casa: 2 a 1 no Novorizontino, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Na Copa do Brasil, o Palmeiras entrou direto na quinta fase e venceu os dois jogos contra a Jacuipense. O time baiano vendeu o mando do duelo de volta e levou 4 a 1 no Estádio do Café, em Londrina. Nas oitavas de final, o Verdão viverá situação semelhante. A partida de volta contra o Fortaleza será na Arena Pantanal, em Cuiabá, dia 5 de agosto, porque os cearenses viram a oportunidade de aumentar suas receitas. No próximo domingo (2), haverá o jogo de ida, no Nubank Parque.

Em agosto, o Palmeiras decidirá seu futuro nas duas copas justamente fora de casa, contra Fortaleza e Cerro Porteño. No Brasileirão, serão dois duelos em casa (Internacional e Vasco) e dois como visitante (Fluminense e Mirassol). Se depender da força da equipe em território alheio, a torcida pode ficar confiante em classificações e manutenção da liderança.

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