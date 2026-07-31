ASSINE JÁ!
Jogada10

Depay entra em último dia de contrato, mas Corinthians se vê respaldado

Depay entra em último dia de contrato, mas Corinthians se vê respaldado
Depay entra em último dia de contrato, mas Corinthians se vê respaldado -

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians chega ao fim nesta sexta-feira (31/7), mas a diretoria mantém a confiança na permanência do atacante. Apesar de ainda não ter oficializado a renovação, o clube acredita que conseguirá concluir o acordo nos próximos dias e garante ter respaldo jurídico para registrar o novo vínculo mesmo após o encerramento do contrato atual.

Neste momento, o Corinthians aguarda o retorno do holandês ao Brasil. A reapresentação era esperada para esta semana, mas ainda não havia uma nova previsão até a noite de quinta-feira (30/7). Antes de viajar, Memphis quer que todos os detalhes do novo contrato sejam revisados e aprovados. O documento envolve questões comerciais, além do parcelamento da dívida de R$ 42 milhões que o clube possui com o jogador.

Assim que desembarcar em São Paulo, o camisa 10 passará por uma bateria de exames médicos. Somente após a aprovação do departamento médico é que assinará o novo contrato, válido por mais dois anos.

Exames médicos é pedido “político”

Nos bastidores, porém, aliados de grupos políticos contrários à renovação acompanham a situação com atenção. Parte deles acredita que os exames podem apontar problemas físicos capazes de fazer o departamento médico desaconselhar a permanência do atacante.

Por outro lado, o estafe de Memphis nega qualquer preocupação com a condição física do jogador. Os representantes do holandês afirmam que ele está apto para atuar e consideram que os questionamentos fazem parte da disputa política interna do Parque São Jorge.

Corinthians respaldado juridicamente

Mesmo sem a assinatura até o último dia de contrato, a diretoria demonstra tranquilidade. Dirigentes afirmam que consultaram a CBF e receberam respaldo para registrar a renovação no Boletim Informativo Diário mesmo após o vencimento do vínculo atual, razão pela qual não tratam a data desta sexta-feira como um prazo definitivo.

Como argumento, a cúpula alvinegra cita o próprio registro de Memphis no BID. Quando o atacante chegou ao clube, o vínculo apareceu no sistema com validade até 20 de junho, embora o contrato de trabalho previsse permanência até 31 de julho. Na avaliação dos dirigentes, esse precedente reforça a possibilidade de regularizar a renovação posteriormente, mesmo com os três transfer bans que impedem o registro de novas contratações.

Enquanto a documentação segue em análise, o departamento de futebol, comandado por Marcelo Paz, continua otimista com o desfecho positivo da negociação. O técnico Fernando Diniz também demonstrou confiança após o empate sem gols com o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Até onde eu sei, muito provavelmente (Memphis seguirá no time). Embora não esteja sacramentado, as negociações estão andando de forma muito positiva”, afirmou o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas