Depay entra em último dia de contrato, mas Corinthians se vê respaldado

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians chega ao fim nesta sexta-feira (31/7), mas a diretoria mantém a confiança na permanência do atacante. Apesar de ainda não ter oficializado a renovação, o clube acredita que conseguirá concluir o acordo nos próximos dias e garante ter respaldo jurídico para registrar o novo vínculo mesmo após o encerramento do contrato atual.

Neste momento, o Corinthians aguarda o retorno do holandês ao Brasil. A reapresentação era esperada para esta semana, mas ainda não havia uma nova previsão até a noite de quinta-feira (30/7). Antes de viajar, Memphis quer que todos os detalhes do novo contrato sejam revisados e aprovados. O documento envolve questões comerciais, além do parcelamento da dívida de R$ 42 milhões que o clube possui com o jogador.

Assim que desembarcar em São Paulo, o camisa 10 passará por uma bateria de exames médicos. Somente após a aprovação do departamento médico é que assinará o novo contrato, válido por mais dois anos.

Exames médicos é pedido “político”

Nos bastidores, porém, aliados de grupos políticos contrários à renovação acompanham a situação com atenção. Parte deles acredita que os exames podem apontar problemas físicos capazes de fazer o departamento médico desaconselhar a permanência do atacante.

Por outro lado, o estafe de Memphis nega qualquer preocupação com a condição física do jogador. Os representantes do holandês afirmam que ele está apto para atuar e consideram que os questionamentos fazem parte da disputa política interna do Parque São Jorge.

Corinthians respaldado juridicamente

Mesmo sem a assinatura até o último dia de contrato, a diretoria demonstra tranquilidade. Dirigentes afirmam que consultaram a CBF e receberam respaldo para registrar a renovação no Boletim Informativo Diário mesmo após o vencimento do vínculo atual, razão pela qual não tratam a data desta sexta-feira como um prazo definitivo.

Como argumento, a cúpula alvinegra cita o próprio registro de Memphis no BID. Quando o atacante chegou ao clube, o vínculo apareceu no sistema com validade até 20 de junho, embora o contrato de trabalho previsse permanência até 31 de julho. Na avaliação dos dirigentes, esse precedente reforça a possibilidade de regularizar a renovação posteriormente, mesmo com os três transfer bans que impedem o registro de novas contratações.

Enquanto a documentação segue em análise, o departamento de futebol, comandado por Marcelo Paz, continua otimista com o desfecho positivo da negociação. O técnico Fernando Diniz também demonstrou confiança após o empate sem gols com o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Até onde eu sei, muito provavelmente (Memphis seguirá no time). Embora não esteja sacramentado, as negociações estão andando de forma muito positiva”, afirmou o treinador.

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