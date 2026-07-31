Igor Rabello vira opção e deve ser titular no Fluminense

O futebol exige paciência dos atletas que buscam espaço em elencos competitivos. O zagueiro Igor Rabello vivenciou esse cenário nos últimos meses no Fluminense, aguardando uma oportunidade mesmo quando figurava entre as últimas opções da comissão técnica. A persistência nos treinamentos rendeu frutos na última quarta-feira (29), quando o técnico Luis Zubeldía acionou o defensor no segundo tempo do empate por 0 a 0 contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

O defensor não participava de uma partida oficial desde fevereiro, mas jogou por 29 minutos após substituir Thiago Silva, que sentiu dores musculares. A atuação segura do camisa 21 ajudou o time a encerrar uma marca incômoda de 13 jogos consecutivos sofrendo gols. O desempenho agradou a comissão técnica e credenciou Igor a disputar uma vaga na equipe principal para o próximo compromisso da temporada.

Elogios do treinador e postura profissional nos bastidores

A postura de Igor Rabello no dia a dia do CT Carlos Castilho recebeu elogios públicos do comandante argentino. Luis Zubeldía destacou a dedicação do zagueiro nos treinamentos, mesmo sem receber oportunidades frequentes nos jogos oficiais das competições nacionais e continentais:

“O jogador comum às vezes perde a vontade de treinar quando está nessa situação de ser quinta ou sexta opção. Eu encontrei um profissional exemplar no Igor Rabello. Conversamos em janeiro e ele me disse que estava à disposição para o que eu precisasse. Desde então, conversamos pouco porque não tinha o que falar. Ele estava fazendo tudo bem”.

Igor Rabello chegou ao Fluminense para ser reserva de Thiago Silva

A diretoria do Fluminense contratou Igor Rabello em 2025 para servir como alternativa imediata a Thiago Silva, que enfrentava desgaste físico pela sequência de partidas. Como o atleta já havia defendido o Atlético na Copa do Brasil e na Sul-Americana daquele ano, o regulamento permitia sua utilização apenas no Brasileirão. O planejamento inicial previa o uso do reforço no torneio de pontos corridos para preservar o titular nas copas, mas a alteração no calendário da CBF reduziu o espaço do defensor no elenco.

O atleta iniciou a temporada jogando as rodadas iniciais do Campeonato Carioca com um time alternativo, além de somar minutos em um amistoso contra o Nova Iguaçu. O cenário de escassez de peças no setor defensivo pode acelerar a sua entrada na equipe. Os zagueiros Freytes e Thiago Silva deixaram o campo com problemas físicos diante do Bahia e passarão por avaliação médica nas próximas horas.

Caso os titulares não reúnam condições de jogo, Igor Rabello assumirá a responsabilidade de iniciar o clássico diante do Vasco. O confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil acontece neste sábado (1º), no Maracanã. A comissão técnica vê o clássico como o cenário ideal para o jogador consolidar sua volta por cima e se firmar como peça importante na rotação do elenco tricolor.





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