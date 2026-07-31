Namorada de Mbappé promete acionar a Justiça após boatos sobre vida privada

Ester Expósito, namorada de Kylian Mbappé, se pronunciou sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal e anunciou que recorrerá à Justiça contra os responsáveis pela divulgação das informações. Segundo a atriz espanhola, de 27 anos, as publicações compartilhadas nas redes sociais distorcem os fatos e prejudicam sua imagem.

Em um comunicado publicado nos Stories do Instagram, Ester afirmou que convive há meses com manchetes e conteúdos que considera difamatórios. “Nos últimos meses, e especialmente nesses dias, têm circulado nas redes sociais manchetes e informações falsas e difamatórias sobre mim e minha vida pessoal, que nada tem de compatível com a realidade ou com o que sou”, escreveu.

Além disso, a artista classificou os rumores como “boatos absurdos” e afirmou que as publicações foram criadas com o objetivo de prejudicar sua reputação e atingir sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, ela ressaltou que decidiu reagir diante da situação.

Diante disso, Ester confirmou que levará o caso à esfera judicial. “Nem tudo é válido, e dessa vez me vejo obrigada a pôr aqui um limite e agir com meios legais contra os responsáveis”, declarou.

A atriz já havia desmentido especulações envolvendo sua vida pessoal anteriormente. Inclusive, durante entrevista ao jornal francês Legend, em junho, ela rebateu a informação de que não conhecia Mbappé antes do início do relacionamento. “É claro que eu sabia quem ele era. Essas são coisas que as pessoas inventam nas redes sociais, mas não é verdade”, disse.

Mbappé e Ester vivem romance desde o início de 2026

O nome de Kylian Mbappé e Ester Expósito passou a ser associado em março de 2026, após paparazzi registrarem os dois juntos em Paris. Na sequência, eles também foram flagrados retornando para Madri em um jatinho particular.

Desde então, o casal apareceu em outras ocasiões, como passeios de carro, jantares românticos na capital francesa e uma partida no Santiago Bernabéu, onde a atriz acompanhou o atacante das arquibancadas. Recentemente, os dois também foram vistos durante uma viagem pelos Estados Unidos antes da Copa do Mundo e, após o torneio, seguiram juntos para férias pela Europa. Até o momento, Mbappé não comentou publicamente o relacionamento, seu primeiro desde o fim do namoro com a atriz francesa Ines Rau, encerrado em 2023.

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