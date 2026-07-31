Fotos de Virginia e Vini Jr em festa levantam suspeitas de gravidez; veja

As novas imagens de Virginia Fonseca e Vini Jr voltaram a movimentar as redes sociais. Desta vez, o motivo foi a presença do atacante na festa de aniversário do sobrinho da influenciadora, em Goiânia. Além da sintonia entre o casal e da interação do jogador com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, internautas passaram a levantar suspeitas de que a empresária estaria grávida. Os registros rapidamente viralizaram e deram início a uma onda de comentários sobre a possibilidade de um novo bebê.

Durante as publicações feitas nos Stories, Virginia compartilhou uma foto romântica ao lado de Vini Jr. e dos três filhos. No entanto, um detalhe na legenda chamou a atenção dos seguidores e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Tradicionalmente, a influenciadora utiliza corações rosa com brilho, roxo e azul para representar cada um dos filhos. Desta vez, porém, ela acrescentou um quarto coração, desta vez na cor vermelha. O novo emoji bastou para que diversos internautas começassem a especular uma possível gravidez.

As teorias tomaram conta das redes sociais. “Eu acho muito que ela tá grávida kkk”, escreveu uma seguidora. “Vem bebê aí, viu, certeza”, apostou outra. “Alguém já tá treinando pra ser papai, será?”, questionou uma terceira. “Tô achando que vem baby aí”, comentou um internauta. “Gente, ela tá grávida, né? Olha a barriga”, observou outra pessoa. “Essa mulher já tá é grávida”, acrescentou mais uma. “Pode anotar que ela tá grávida”, concordou outro usuário..

Vini Jr chama atenção ao interagir com filhos de Virginia

Enquanto isso, outro momento da festa também chamou atenção. Nos vídeos publicados por Virginia, Vini Jr. aparece brincando com os filhos da influenciadora em diferentes momentos da comemoração. Em uma das cenas que mais repercutiram, o atacante segura José Leonardo no colo e incentiva o menino a “dar um soquinho” na mãe de um dos animadores, fantasiada de vaca. Assim que a criança consegue tocar na personagem, Vini comemora a brincadeira, arrancando reações dos fãs nas redes sociais.

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