Palmeiras recusa R$ 320 milhões em dupla que atingiria orçamento de 2026

O Palmeiras decidiu priorizar o projeto esportivo e recusou, nos últimos dias, propostas milionárias por Flaco López e Allan. Mesmo distante da meta de arrecadação com vendas para 2026, a diretoria descartou negociar a dupla para manter o elenco forte na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

A primeira oferta recusada foi de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões) do Spartak Moscou por Flaco López. Já Allan entrou na mira do Aston Villa, que sinalizou uma proposta de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 175 milhões). Somadas, as investidas ultrapassam R$ 320 milhões.

Apesar dos valores expressivos, o Palmeiras informou aos interessados que não pretende negociar nenhum dos dois jogadores nesta janela. Internamente, a avaliação é de que ambos ainda podem se valorizar e render cifras maiores no futuro.

A diretoria acredita que Flaco López pode ser negociado por um valor próximo ao dobro da proposta recebida. Já Allan é avaliado em, pelo menos, 40 milhões de euros (cerca de R$ 234 milhões).

Palmeiras poderia atingir meta orçamentária

A decisão chama atenção porque o clube ainda está longe de atingir a meta orçamentária de R$ 400 milhões em vendas de jogadores em 2026. Além disso, o Palmeiras fechou os cinco primeiros meses do ano com déficit de R$ 66 milhões, cenário que poderia estar sendo amenizado com uma grande negociação.

Mesmo assim, a presidente Leila Pereira já havia deixado claro que a prioridade é manter o elenco competitivo e buscar alternativas para equilibrar as finanças.

“Tenho que ter criatividade. Todo ano eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Vou fazer isso. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa. Dou um jeito”, afirmou a mandatária.

Até o momento, o Palmeiras arrecadou pouco mais de R$ 145 milhões com transferências. As principais vendas foram as de Facundo Torres, ao Austin FC, e Aníbal Moreno, ao River Plate, que renderam cerca de R$ 85 milhões. O clube também negociou Jhon Jhon, Naves, Breno Lopes, Pedro Lima e Gabriel Silva.

Com isso, ainda faltam pouco mais de R$ 250 milhões para o Verdão atingir a meta prevista no orçamento. Contudo, mesmo diante desse cenário, a diretoria mantém a estratégia de preservar seus principais jogadores e aposta que o sucesso esportivo nesta temporada também poderá gerar retorno financeiro nos próximos meses.

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