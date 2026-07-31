Quartas de final do Mundial de Clubes da Kings League: Horário e onde assistir

As quartas de final do Mundial de Clubes da Kings League, que está sendo realizado em Milão, na Itália, acontece nesta sexta-feira (31/7), com os três brasileiros ainda vivos na competição. Contudo, um deles vai dar adeus já nesta fase. Os embates estão previstos para começar às 14h. Lembrando que a semifinal e a final acontecem neste sábado (01/8), conhecido como Final Four.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, XSports e dos canais oficiais da Kings League Brasil.

As quartas de final do Mundial de Clubes da Kings League

O primeiro brasileiro a entrar em campo será a Furia. Comandada por Lipão, Leletti, e Jeffinho, a atual campeã da Kings Cup América não terá vida fácil. Afinal, o adversário será o Los Troncos, atual campeão mundial. Contudo, para chegar até aqui, a Pantera foi perfeita com duas vitórias, incluindo um 11 a 2 diante do Atlético Parceros, da Colômbia. Já os espanhóis perderam na primeira rodada para o DR7, mas conseguiram sua vaga no Last Chance, ao bater os italianos do Stallions. O jogo está marcado para às 16h.

Na última partida do dia, o confronto mais esperado. Afinal, G3X e Desimpain fazem um clássico brasileiro para saber quem vai para a semifinal. Eles reeditam a final da Kings League Brasil, vencida pelo time do Desimpedidos e PaiN. Além disso, carrega uma dose emocional a mais, já que os dois times se envolveram em uma confusão extracampo, com brigas que geraram punições dentro de quadra.

Os dois jogos de mais cedo também reservam boas emoções. O Ultimate Móstoles é o último espanhol vivo e encara os colombianos do Atlético Parceros. Já Alpak e Underdogs reeditam a final da Kings League Itália, no Mundial.

Os jogos das quartas do Mundial da Kings League

14h – Ultimate Móstoles x Atlético Parceros

15h – Alpak x Underdogs

16h – Furia x Los Troncos

17h – G3X x Desimpain

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