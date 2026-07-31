Baresi enfrentou um ano de problemas de saúde antes de morrer

Franco Baresi morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (31). O Milan confirmou a morte do ex-zagueiro e histórico capitão do clube após dias de informações desencontradas sobre seu estado de saúde. A causa da morte não foi informada.

O ex-jogador enfrentava problemas de saúde havia cerca de um ano. Em agosto de 2025, o Milan revelou que exames de rotina haviam identificado um nódulo pulmonar em Baresi. Poucos dias depois, o clube informou que o ídolo havia passado por uma cirurgia minimamente invasiva para retirar a lesão.

Segundo o Milan, a operação transcorreu sem complicações. Depois do procedimento, Baresi recebeu avaliação de um oncologista, que recomendou uma terapia de consolidação com imunoterapia.

Naquele momento, Baresi também se dirigiu aos torcedores e agradeceu o apoio recebido durante o tratamento.

“Caros torcedores, quero comunicar a vocês que precisarei de um pouco de tempo para recuperar minha forma. Obrigado ao Milan e a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. Com carinho, um abraço”, escreveu nas redes sociais.

Baresi retomou a rotina após a cirurgia

Nos meses seguintes, Baresi iniciou o tratamento de imunoterapia. A terapia utiliza medicamentos para estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater tumores e pode ser empregada depois de uma cirurgia para reduzir o risco de a doença voltar.

Em novembro de 2025, três meses depois da cirurgia, o ex-zagueiro voltou a publicar nas redes sociais. Ele compartilhou imagens de diferentes momentos de sua carreira e escreveu uma mensagem curta: “Viva a vida”.

Posteriormente, em fevereiro de 2026, Baresi voltou a aparecer publicamente em um momento especial no estádio San Siro. Seis meses após a cirurgia, ele carregou a chama olímpica ao lado de Beppe Bergomi, enquanto Andrea Bocelli interpretava “Nessun Dorma”.

Na ocasião, Baresi contou que ficou surpreso quando recebeu o convite para participar do evento, mas aceitou representar a Itália.

“Foi uma das sensações mais fortes da minha vida esportiva. Quando o presidente do Comitê Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, me telefonou um mês e meio atrás para perguntar se eu estaria disponível, fiquei surpreso. Eu disse: ‘Tem certeza? Não estou exatamente no meu melhor’, mas representar o próprio país em uma Olimpíada é uma oportunidade única”, revelou.

Além disso, o ex-jogador afirmou que havia apresentado melhora e começava a recuperar sua rotina: “O pior já passou. Aos poucos, estou recuperando minha rotina. Faço muitas caminhadas, às vezes vou à sede e vou tentar estar progressivamente mais presente.”

Milan desmentiu rumores antes de confirmar a morte

Nos últimos dias, entretanto, começaram a circular informações sobre a morte de Baresi. Inicialmente, o Milan negou os rumores, embora tenha reconhecido que o ex-capitão atravessava um momento delicado. Além disso, o clube informou que preservaria a privacidade da família em um momento difícil.

Pouco depois, o clube confirmou oficialmente a morte do ídolo. A notícia encerrou um período de incerteza sobre a condição de saúde de um dos maiores jogadores da história do Milan.

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