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Baresi enfrentou um ano de problemas de saúde antes de morrer

Baresi enfrentou um ano de problemas de saúde antes de morrer
Baresi enfrentou um ano de problemas de saúde antes de morrer -

Franco Baresi morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (31). O Milan confirmou a morte do ex-zagueiro e histórico capitão do clube após dias de informações desencontradas sobre seu estado de saúde. A causa da morte não foi informada.

O ex-jogador enfrentava problemas de saúde havia cerca de um ano. Em agosto de 2025, o Milan revelou que exames de rotina haviam identificado um nódulo pulmonar em Baresi. Poucos dias depois, o clube informou que o ídolo havia passado por uma cirurgia minimamente invasiva para retirar a lesão.

Segundo o Milan, a operação transcorreu sem complicações. Depois do procedimento, Baresi recebeu avaliação de um oncologista, que recomendou uma terapia de consolidação com imunoterapia.

Naquele momento, Baresi também se dirigiu aos torcedores e agradeceu o apoio recebido durante o tratamento.

“Caros torcedores, quero comunicar a vocês que precisarei de um pouco de tempo para recuperar minha forma. Obrigado ao Milan e a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. Com carinho, um abraço”, escreveu nas redes sociais.

Baresi retomou a rotina após a cirurgia

Nos meses seguintes, Baresi iniciou o tratamento de imunoterapia. A terapia utiliza medicamentos para estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater tumores e pode ser empregada depois de uma cirurgia para reduzir o risco de a doença voltar.

Em novembro de 2025, três meses depois da cirurgia, o ex-zagueiro voltou a publicar nas redes sociais. Ele compartilhou imagens de diferentes momentos de sua carreira e escreveu uma mensagem curta: “Viva a vida”.

Posteriormente, em fevereiro de 2026, Baresi voltou a aparecer publicamente em um momento especial no estádio San Siro. Seis meses após a cirurgia, ele carregou a chama olímpica ao lado de Beppe Bergomi, enquanto Andrea Bocelli interpretava “Nessun Dorma”.

Na ocasião, Baresi contou que ficou surpreso quando recebeu o convite para participar do evento, mas aceitou representar a Itália.

“Foi uma das sensações mais fortes da minha vida esportiva. Quando o presidente do Comitê Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, me telefonou um mês e meio atrás para perguntar se eu estaria disponível, fiquei surpreso. Eu disse: ‘Tem certeza? Não estou exatamente no meu melhor’, mas representar o próprio país em uma Olimpíada é uma oportunidade única”, revelou.

Além disso, o ex-jogador afirmou que havia apresentado melhora e começava a recuperar sua rotina: “O pior já passou. Aos poucos, estou recuperando minha rotina. Faço muitas caminhadas, às vezes vou à sede e vou tentar estar progressivamente mais presente.”

Milan desmentiu rumores antes de confirmar a morte

Nos últimos dias, entretanto, começaram a circular informações sobre a morte de Baresi. Inicialmente, o Milan negou os rumores, embora tenha reconhecido que o ex-capitão atravessava um momento delicado. Além disso, o clube informou que preservaria a privacidade da família em um momento difícil.

Pouco depois, o clube confirmou oficialmente a morte do ídolo. A notícia encerrou um período de incerteza sobre a condição de saúde de um dos maiores jogadores da história do Milan.

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