Eterno rival do Milan, Internazionale presta homenagem a Baresi com “foto família”

Um dos ícones do futebol italiano e eterno ídolo do Milan, Franco Baresi morreu nesta sexta (31), aos 66 anos, depois de travar uma batalha contra um câncer de pulmão. A Internazionale, arquirrival dos rossoneri, inclusive, prestou uma bela homenagem ao jogador com uma foto em família.

Na imagem postada no Instagram, Franco aparece ao lado do irmão Giuseppe, também zagueiro e que jogou por 15 anos na Inter e com curta passagem pela seleção italiana. Os dois estão lado a lado antes de um clássico de Milão.

“Adeus a Franco Baresi, nosso adversário em muitos clássicos e uma das figuras fundamentais da história desta rivalidade. Capitão, símbolo e lenda do Milan, Baresi sempre transitou entre a competitividade e o respeito em seus jogos contra a Inter. Um dos confrontos mais marcantes da história do futebol italiano”, diz a mensagem.

“O presidente Giuseppe Marotta e todos da Internazionale desejam expressar suas mais profundas condolências à família Baresi, ao seu irmão Beppe e ao Milan neste momento de tristeza”, completa o comunicado publicado nas redes.

Porém, antes de ingressar nas categorias de base do Milan, Baresi fez um teste na Inter de Milão aos 12 anos. Ele foi reprovado por ser considerado muito franzino. Então, Italo Galbiati, diretor do Milan, interveio, o acolheu e o levou para o rival. Três testes depois, Franco se juntou ao time juvenil. Anos depois, Giuseppe seguiu o mesmo caminho do irmão, mas a Internazionale o aprovou.

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