Real coloca Vini Jr contra a parede por renovação e admite negociá-lo nesta janela

O Real Madrid deu um ultimato a Vini Jr diante de uma decisão sobre seu futuro. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube manteve a proposta de renovação apresentada ao brasileiro e deixou claro que não pretende melhorar as condições do novo contrato. Sem acordo, a diretoria considera negociar o jogador ainda nesta janela de transferências.

A postura do clube espanhol está relacionada à situação contratual de Vini Jr. O vínculo atual termina em junho de 2027. Dessa forma, caso o atacante permaneça no Real Madrid sem renovar, poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de janeiro de 2027 e deixar o clube espanhol sem custos ao fim da temporada.

Por isso, o Real quer resolver a situação antes do início da temporada. De acordo com a publicação, as conversas entre a diretoria e os representantes do brasileiro devem ser retomadas neste fim de semana.

Real Madrid não pretende aumentar oferta

O clube espanhol considera a proposta que já apresentou como definitiva. Assim, Vini Jr. teria de aceitar as condições para continuar no elenco comandado por José Mourinho ou abrir espaço para uma negociação nesta janela.

A situação representa uma mudança no tom das conversas. Em julho, o próprio Marca havia informado que o Real Madrid demonstrava tranquilidade em relação ao futuro do brasileiro e acreditava em um acordo para sua permanência.

Agora, porém, a proximidade do último ano de contrato aumenta a pressão sobre as duas partes. O Real Madrid não quer correr o risco de chegar a 2027 sem receber uma compensação financeira pela saída de um de seus principais jogadores.

Vini Jr. quer continuar no Real Madrid

Apesar do impasse, a preferência do atacante brasileiro continua sendo permanecer no clube espanhol. Segundo o AS, Vini Jr. pretende renovar o contrato e busca uma valorização salarial compatível com seu status no elenco. O jogador teria como objetivo receber cerca de 20 milhões de euros (R$ 116,8 milhões) líquidos por temporada.

O atual contrato, assinado em 2022 e oficializado posteriormente, prevê uma remuneração progressiva, que chegou a aproximadamente 18 milhões de euros (R$ 105 milhões) líquidos por temporada no último ano do contrato.

A questão financeira, portanto, aparece como um dos principais obstáculos para a renovação. Além disso, o Real Madrid também trabalha com uma nova configuração para o ataque, especialmente após a contratação do jovem marfinense Yan Diomande, movimento que alguns veículos espanhóis interpretaram como uma forma de o clube se preparar para diferentes cenários envolvendo Vini.

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