Iago chega a capital paulista para assinar contrato com o São Paulo

O lateral-esquerdo Iago Borduchi desembarcou na capital paulista nesta sexta-feira (31/7) e, nos próximos dias, fará exames médicos antes de assinar contrato por empréstimo até dezembro com o São Paulo.
Na chegada, Iago revelou que o desejo de vestir a camisa do Tricolor pesou na decisão. O jogador de 29 anos contou que também conversou com o Internacional, clube que o revelou, mas colocou o São Paulo como prioridade durante as negociações.
“Estou muito feliz em chegar no São Paulo. Tive uma conversa com o Rafinha e conversei com o Inter também, mas eu sempre tive desejo de jogar no São Paulo. As conversas andaram e hoje estou muito feliz de estar aqui”, afirmou, em entrevista ao site “Arquibancada Tricolor”.
Além disso, o lateral garantiu que está em boas condições físicas e quer iniciar os trabalhos imediatamente para ganhar espaço com Dorival Júnior.
“Fisicamente estou bem. Agora é chegar, conhecer os companheiros, conversar com o Dorival e desempenhar um bom futebol”, completou.
Agora, a diretoria corre para resolver o transfer ban imposto pela Fifa. Depois de quitar a pendência e registrar o atleta, o São Paulo poderá oficializar a contratação e liberar Iago para estrear com a camisa tricolor.
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