Flamengo inova no design e lança terceira camisa para 2026

O Flamengo lançou oficialmente o seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada 2026 na manhã desta sexta-feira (31). A campanha de divulgação recebeu o nome de “Segue o Mengo” e marcou a chegada do modelo às plataformas digitais de venda. Os torcedores já encontram as peças no mercado com valores que partem de R$ 449,99 nas linhas masculina, feminina, infantil e no modelo cropped.

A nova vestimenta foi desenhada pela linha Adidas Originals e apresenta o vermelho como cor predominante, adotando uma tonalidade ligeiramente mais clara em comparação com o tradicional padrão rubro-negro dos uniformes principais. O design da peça inclui grafismos estilizados do escudo do clube estampados por toda a extensão do tecido. A equipe de design posicionou os elementos em direções opostas para criar um efeito visual dinâmico.

Detalhes do design do novo uniforme do Flamengo

Os estilistas da marca alemã integraram elementos clássicos da história do Flamengo nos acabamentos da gola e das mangas. As bordas contam com uma combinação tricolor em branco, vermelho e preto, enquanto as tradicionais três listras da fornecedora ocupam os ombros na cor preta. O grande diferencial histórico do Manto 3 fica por conta da utilização do escudo de remo no peito do uniforme, resgatando as origens náuticas da instituição carioca.

A diretoria do Flamengo e a equipe de marketing da fornecedora produziram um filme oficial de lançamento e um ensaio fotográfico para promover o produto no mercado digital. A produção contou com a participação de atletas do elenco profissional masculino e feminino, incluindo Léo Ortiz, Bruno Henrique, Samuel Lino, Joshua, Anna Luiza e Djeni. O elenco principal deve estrear a nova camisa em jogos do Campeonato Brasileiro nas próximas rodadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.